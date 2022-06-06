Перед судом предстанут бывший сотрудник полиции и двое жителей региона

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Следственным отделом Чапаевска завершено расследование уголовного дела в отношении троих жителей региона.

По версии следствия, в мае 2021 года к одному из обвиняемых обратился житель Самары с просьбой оказания содействия в решении вопроса относительно возврата его знакомым долга в сумме 4 миллионов 800 тысяч рублей.

В этот же день, обвиняемый прибыл к должнику для обсуждения указанного вопроса. Однако, мужчина факт наличия долговых обязательств отрицал, в связи с чем обвиняемый решил поджечь его автомобиль.

"Действуя во исполнение задуманного, 23 мая 2021 года обвиняемый облил бензином автомобиль, находящийся на площадке рядом с многоквартирным домом и принадлежащий предполагаемому должнику после чего поджог перчатку, заранее подготовленную для использования в качестве воспламенителя, и бросил ее на транспортное средство. В результате противоправных действий обвиняемого, были уничтожены автомобиль предполагаемого должника, а также транспортное средство, находящееся рядом. Кроме того, повреждения получили еще два транспортных средства, а также имущество жильцов первого этажа", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Кроме того, в июне 2021 года обвиняемый с двумя своими знакомыми, один из которых на момент совершения преступления занимал должность помощника оперативного дежурного дежурной части отдела полиции, совершили разбойное нападение на жителя Чапаевска с целью завладения его транспортным средством.

При этом, мужчины тщательно готовились к совершению преступления, а именно осуществляли наблюдение за потерпевшим, с целью подыскания наиболее подходящего места и времени для совершения преступления, а также приготовили нож, который использовали для угроз потерпевшему при совершении нападения.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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