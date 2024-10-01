Бывшая глава сельского поселения Красноярского района, обвиняется в злоупотреблении полномочиями

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Красноярским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы администрации сельского поселения Красноярского района, обвиняемой по статье "Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой местного самоуправления".

В 2006 году администрацией поселения за несовершеннолетней сиротой была закреплена квартира, непригодная для проживания. В квартире отсутствовало необходимое газовое оборудование, были неисправны оконные конструкции.

"По версии следствия, обвиняемая, зная о наличии указанных недостатков, не приняла мер по признанию жилого помещения непригодным для проживания и приняла решение о предоставлении потерпевшей взамен имеющейся другой квартиры, которая также была признана непригодной для проживания.В результате противоправных действий было нарушено право несовершеннолетней на получение надлежащего жилья либо субсидии на его приобретение", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

В ходе предварительного расследования сотрудниками следственного управления был инициирован личный прием потерпевшей с участием представителей профильных министерств и ведомств, в рамках которого ей оказана юридическая помощь в целях восстановления жилищных прав. В ближайшее время будет решен вопрос о внеочередной постановке потерпевшей на учет для получения жилого помещения с последующей выдачей сертификата для его приобретения.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: СУ СКР СО