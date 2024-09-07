Голосование проходит спокойно: в Самарской области стартовал второй день голосования

Я нашел ошибку
Главные новости:
Глава региона подчеркнул: очень знаково, что в преддверии Дня города, спустя практически век после создания, открывается такой значимый объект.
Возрождение культурного наследия: Вячеслав Федорищев принял участие в открытии Комплекса дачи Головкина и Центра креативных индустрий «АрхСлон» СамГТУ
Так иностранка планировала получить разрешение на временное проживание, а после - гражданство РФ.
Тольяттинец за денежное вознаграждение заключил незаконный брак с иностранкой
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
В отношении водителя составлен административный материал.
ГАИ СО: водитель, который объезжал пробку по газону на Московском шоссе найден и наказан
В соревнованиях по адаптивному футболу участвуют более 600 спортсменов из 25 регионов.
"Стальная воля": в Самаре проходит второй этап всероссийских соревнований по футболу
В Тольятти автомобилистка сбила мальчика на самокате
В Тольятти автомобилистка сбила мальчика на самокате
Будущие новогодние праздники в России продлятся 11 дней
Будущие новогодние праздники в России продлятся 11 дней
Самарская полиция изъяла у мужчины похожие на боеприпасы ржавые предметы с тротилом
Самарская полиция изъяла у мужчины похожие на боеприпасы ржавые предметы с тротилом
Наверх
Самара  +25 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.82
0.12
EUR 99.72
0.53
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Сегодня в Струковском саду - вечер романсов с участием заслуженной артистки РФ Екатерины Гусевой
В САТОБ состоялась премьера оперы «Сказки Гофмана» Жака Оффенбаха
7 сентября в самарском зоопарке отметят "Международный день журавля"
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Голосование проходит спокойно: в Самарской области стартовал второй день голосования

7 сентября 2024 10:23
254
Голосование проходит спокойно: В Самарской области стартовал второй день голосования

 

Второй день голосования в Самарской области стартовал. Жители региона голосуют за губернатора, также в Новокуйбышевске выбирают депутатов городской думы и в ряде муниципалитетов депутатов представительных органов по одномандатным избирательным округам.

Напомним, по итогам первого дня голосования на выборах губернатора Самарской области явка составила 25,51 %. Свой выбор сделали более 600 тысяч человек.

За ходом голосования, соблюдением всех необходимых процедур на участках следят общественные наблюдатели, а также видеонаблюдатели в Центре общественного наблюдения, который работает круглосуточно все три дня голосования до окончания подсчета голосов. Общественные наблюдатели присутствуют не только в УИКах, но и на надомном голосовании. Для мониторинга ситуации на участках работают мобильные группы Общественного штаба независимого наблюдения за выборами.

Избирательная кампания в Самарской области приковывает внимание и федеральных экспертов. Опыт региона отмечается как один из лучших в стране.

«Проехав уже значительное число избирательных участков, пообщавшись с общественными наблюдателями, которые дают свою экспертную оценку тому, как реализуется избирательное право здесь, в Самарской области, отмечу, что все проходит спокойно, в штаб общественного наблюдения не поступило ни одной жалобы, ни одного вопроса», - поделилась член совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Екатерина Сморода, которая в дни голосования работает в регионе.

Как отмечают электоральные эксперты, первый день голосования в регионе прошел в спокойном режиме при высокой активности избирателей.

«Последние два годы мы фиксируем тенденцию, что жители Самарской области с большим вниманием относятся к реализации своих избирательных прав, вдвое больше людей считают избирательное право важным для себя. Еще одна позитивная тенденция - количество людей, у которых возникли какие-либо затруднения в реализации своих прав, минимально. Это говорит о том, что уровень правовой культуры нашего общества растет, и растет осознанность жителей Самарской области при выборе своего будущего», - считает член Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами Лев Долонько.

Центр общественного наблюдения Самарской области в первый день голосования посетили представители гражданского общества, политических партий, научного и культурного сообщества. Каждый имел возможность ознакомиться с работой центра, алгоритмом работы видеонаблюдателей, понаблюдать за происходящим на избирательных участках через изображения на видеостене.

Большая ответственность была возложена на видеонаблюдателей по контролю за происходящим на участках после их закрытия. «Каждым из нас за ночную смену было просмотрено порядка 40 избирательных участков, никаких происшествий не было. На избирательных участках кроме сотрудников полиции никого не было. Ночь прошла спокойно», - поделились своими впечатлениями Олеся Мартьянова, Андрей Ивакилев и Нуруллаева Сабина, которые вместе с другими коллегами следили за происходящим на участках с 20.00 6 сентября до 8.00 7 сентября.

Сегодня голосование, как и работа наблюдателей, продолжается. Избирательные участки открыты до 20.00.

Фото предоставлено: ТГ «Глазнарода63» или #глазнарода63.  

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
07 сентября 2024, 15:23
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
В первый день голосования за губернатора Самарской области явка превысила 25%. Выборы в Самарской области
159
В Самаре состоялось торжественное открытие Дачи К. П. Головкина (Дом со слонами)
07 сентября 2024, 12:52
В Самаре состоялось торжественное открытие Дачи К. П. Головкина (Дом со слонами)
Теперь здесь разместится центр креативных индустрий "АрхСлон". Туризм
291
В Самаре стартовала основная программа празднования Дня города
07 сентября 2024, 12:19
В Самаре стартовала основная программа празднования Дня города
В целом в городе состоится около сотни бесплатных мероприятий.  Общество
239
В центре внимания
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
7 сентября 2024  15:23
Более 40% жителей сельских территорий проголосовали в первый день выборов губернатора Самарской области
160
В Самаре состоялось торжественное открытие Дачи К. П. Головкина (Дом со слонами)
7 сентября 2024  12:52
В Самаре состоялось торжественное открытие Дачи К. П. Головкина (Дом со слонами)
292
В Самаре стартовала основная программа празднования Дня города
7 сентября 2024  12:19
В Самаре стартовала основная программа празднования Дня города
240
«Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области»: деятели культуры рассказали, почему они идут на выборы
7 сентября 2024  11:14
«Голосую за поддержку и развитие культуры Самарской области»: деятели культуры рассказали, почему они идут на выборы
405
Голосование проходит спокойно: В Самарской области стартовал второй день голосования
7 сентября 2024  10:23
Голосование проходит спокойно: в Самарской области стартовал второй день голосования
251
Весь список