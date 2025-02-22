В Сочи выпало более пяти годовых норм снега за шесть часов

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Город Сочи приходит в себя после сильнейшего снегопада. За шесть часов на курорте выпало более пяти годовых норм снега. Об этом сообщает телеканал РЕН.ТВ.

Отмечается, что осадки выпали в горах и на прибрежных территориях. Снегом покрыты пляжи и деревья на набережных. Движение транспорта на дорогах затруднено из-за снегопада и гололедицы. На трассе Джубга – Сочи спецтехника расчищает перевалы. В городе рабочие расчищают подъезды к детским садам, школам и больницам.

По прогнозам синоптиков, непогода сохранится до конца дня. К снегопадам добавятся еще и морозы. В выходные температура воздуха в регионе опустится до минус 5 градусов.

По словам мэра Сочи Андрея Прошунина, службы города переведены в режим полной готовности. По дорогам всю ночь курсировала техника.

Муниципальный центр управления Сочи рекомендует жителям и гостям курорта по возможности не выходить лишний раз на улицу, пишет Смотрим.