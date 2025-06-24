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Стала известна судьба льва, который накануне напал на директора сафари-парка "Тайган" в Крыму. Усыплять его не будут. Эксперты установили, что хищник вел себя согласно инстинкту, а ошибку мог допустить сам пострадавший Олег Зубков, пишет РЕН-ТВ.

Рядом с ним была его помощница, именно она помогла ему спастись. Ее версию произошедшего администрация сафари-парка представила как официальную, нападение произошло во время кормления животных.

"Олег Алексеевич стал закрывать двери, но закрыть почему-то получилось резко. Вот этот резкий звук закрывающейся двери – лев подскочил и побежал. Олег Алексеевич оказался на пути льва", – сообщила пресс-секретарь парка "Тайган" Татьяна Алексагина.

Травмы у Зубкова очень серьезные. Сейчас билеты в "Тайган" продают, как и прежде. Олег Зубков остается в тяжелом состоянии, на всякий случай подготовлена авиация, если будет необходимо транспортировать его в Москву.