Минпросвещения готово рассмотреть предложения об усовершенствовании ЕГЭ

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Министерство просвещения готово рассматривать инициативы для совершенствования Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил руководитель ведомства Сергей Кравцов.

По его словам, самое главное – это объективность сдачи экзамена​​​.

"Если будет механизм, который обеспечит объективность, возможность сдавать экзамены по месту фактического проживания, то мы с удовольствием рассмотрим все предложения и готовы совершенствовать единый государственный экзамен", – сказал министр в интервью РИА Новости.

В октябре стало известно, что основной период ЕГЭ пройдет с 23 мая по 4 июня, а Основного государственного экзамена – с 21 мая по 4 июля.