Государство сокращает госзаказ на беспилотники

Минпромторг сократит финансирование государственного гражданского заказа (ГГЗ) на беспилотники на ближайшие три года. За два года с начала действия нацпроекта по беспилотным авиационным системам (БАС), т. е. за 2024 и 2025 гг., на ГГЗ по дронам было выделено 7,11 млрд руб. На три ближайших года – 2026–2028 гг. – в бюджете заложено всего 2,3 млрд руб., или примерно по 750 млн руб. в год. Это следует из выступления замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова на заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле, посвященном обсуждению федерального бюджета, пишут Ведомости.