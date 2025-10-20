Финал чемпионата по алгоритмическому программированию «РуКод» вошёл в «Книгу рекордов России»

149

Международный чемпионат по алгоритмическому программированию «РуКод» завершился. Финал прошёл 19 октября на 44 площадках в России и 5 странах ближнего зарубежья. Событие вошло в «Книгу рекордов России» как самое массовое соревнование по программированию: в нём приняли участие 1885 человек, которые объединились в 787 команд.

Команды решали задачи и зарабатывали очки в течение 5 часов. Победителями во всех дивизионах стали программисты из России.

Абсолютные чемпионы

средний дивизион: команда «chu65536» — младший дивизион: команда «team404»

Какие страны представляли участники

— Россия

Россия — Беларусь

Беларусь — Армения

Армения — Киргизия

Киргизия — Таджикистан

Таджикистан — Туркмения

«РуКод» — международный чемпионат по решению алгоритмических задач с помощью написания эффективного и оптимизированного кода. С 2025 года проводится при поддержке Минцифры. Заявки на участие в чемпионате подали 9,8 тыс. человек из 50 стран. Отборочный этап, проходил с июля по сентябрь 2025 года.