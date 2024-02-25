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Что изменится в жизни россиян с марта

25 февраля 2024 11:00
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Что изменится в жизни россиян с марта

В марте в России вступают в силу ряд новых законодательных инициатив. В частности, вырастут зарплаты у сельских медиков, получить компенсации по вкладам в лишившихся лицензий банках станет проще, а вот взять ипотеку – сложнее, пишет Смотрим.

Зарплаты медиков

С 1 марта будут увеличены ежемесячные выплаты медицинским работникам, трудящимся в малых городах, районных центрах и селах. Об этом заявил президент Владимир Путин.

В городах с населением от 50 до 100 тысяч человек врачи могут рассчитывать на прибавку к зарплате в размере 29 тысяч рублей, а медицинские сотрудники среднего звена – 13 тысяч. В населенных пунктах, где живут менее 50 тысяч человек, врачи будут получать дополнительно 50 тысяч рублей, а медработники среднего звена – 30 тысяч.

ОСАГО

Со 2 марта владельцы транспортных средств смогут заключать краткосрочные договоры ОСАГО на срок от 1 дня до 3 месяцев. Страховщики смогут устанавливать понижающие коэффициенты страховых тарифов в зависимости от срока действия договора ОСАГО. В настоящее время заключить договор ОСАГО на срок менее года можно только в определенных случаях (если машина зарегистрирована в иностранном государстве, и для следования к месту регистрации после приобретения транспортного средства).

Ипотека

С 1 марта в России повысятся надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам. Новые нормы повлияют на рынок как первичной, так и вторичной жилой недвижимости.

Надбавки к коэффициентам риска будут повышены по ипотечным кредитам, которые выдаются заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН, соотношение платежей по всем кредитам и займам клиента к его ежемесячным доходам). Как пояснили в Центробанке РФ, это позволит ограничить риски закредитованности граждан.

Компенсация по вкладам

С 19 марта 2024 года при отзыве лицензии у банка получить компенсацию по счетам и вкладам можно будет онлайн через сайт Агентства страхования вкладов или портал "Госуслуги". В настоящее время подать документы на возмещение можно только при личном обращении в банк. При этом величина возврата средств остается прежней – до 1,4 миллиона рублей со всех счетов и вкладов в лишенном лицензии банка в совокупности на одного человека.

VPN-сервисы

С 1 марта в России вступает в силу запрет на популяризацию анонимайзеров – VPN-сервисов, которые позволяют обходить заблокированные на территории страны ресурсы и скрывать онлайн-активность, оставаясь незамеченным в интернете. Роскомнадзор будет удалять из Рунета всю информацию о запрещенных приложениях, а также ограничит их поисковую выдачу. О полной блокировке VPN речи пока не идет, заверили в правительстве.

Табачная продукция

С 1 марта в России начинает действовать закон о комплексном государственном регулировании рынка табака. Теперь для производства, хранения и реализации табачной и никотинсодержащей продукции и сырья для их выпуска компании должны иметь необходимые лицензии. Также должна лицензироваться деятельность по импорту и экспорту такой продукции и сырья, а также закупка для реализации в магазинах беспошлинной торговли.

Маркировка вина

С 1 марта изменятся требования к маркировке винодельческой продукции. Теперь на бутылке в обязательном порядке должна быть указана информация не только о сорте винограда, месте происхождения и годе урожая, но и о производителе вина. При этом оборот продукции со старыми этикетками допускается до полной ее реализации.

Маркировка животных

С 1 марта маркировка и постановка на учет сельскохозяйственных животных становится обязательной (даже если они содержатся для личных целей). Сроки постановки животных на учет следующие: свиньи и крупный рогатый скот до 01.09.2024 года; лошади, мулы, лошаки и ослы до 01.03.2025 года; пчелы до 01.09.2025 года; домашняя птица до 10 голов до 01.09.2029 года, а более 10 голов – до 01.09.2026 года; козы и овцы до 01.09.2026 года; кролики до 10 голов до 01.09.2029 года, более 10 голов – до 01.09.2026 года; рыбы и аквариумные животные до 01.03.2026 года. Заниматься маркировкой будут работники ветеринарных служб за счет владельцев животных.

Выезд детей за границу

С 1 марта детей до 14 лет, выезжающих из России в Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию или Южную Осетию по свидетельству о рождении, не будут пропускать через границу без отметки о гражданстве РФ. Пересечение границы по заграничному паспорту будет осуществляться в обычном режиме.

Регистрация бизнеса

С 1 марта в режиме эксперимента в России начнет работать сервис "Старт бизнеса онлайн", позволяющий дистанционно запустить свой бизнес за 1 день. Предприниматели смогут без личного обращения в ФНС России сразу зарегистрировать ИП или юридическое лицо, получить электронную подпись и открыть расчетный счет. На всех этапах для подтверждения личности заявителя будет использоваться Единая биометрическая система. Продлится эксперимент до 1 марта 2025 года.

Теги: Акценты В центре внимания

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