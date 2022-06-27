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322 человека пострадали при обрушении трибуны в Колумбии во время забега быков

27 июня 2022 16:46
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Губернатор Толимы Хосе Рикардо Ороско подтвердил смерть четырех человек.

В Колумбии в городе Эспиналь при обрушении трибуны со зрителями во время забега быков пострадали 322 человека, четверо из них в реанимации, сообщила министр здравоохранения департамента Толима Марта Паласиос, передает РБК со ссылкой на телеканал CNA.

Кроме того, губернатор Толимы Хосе Рикардо Ороско подтвердил смерть четырех человек. «На данный момент четыре человека погибли — две женщины, мужчина и ребенок», — сказал Ороско. 

Обрушение произошло во время забега быков в честь праздника святого Петра. В результате инцидента с арены сбежал бык, в муниципалитете объявлен желтый уровень тревоги.

Позднее президент Колумбии Густаво Петро призвал местные власти запретить бои быков. «Мы уже видели подобное в Синселехо. Я прошу руководство муниципалитетов не разрешать проведение мероприятий, которые сопровождаются гибелью людей и животных», — заявил он.
 

Фото:   соцсети

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