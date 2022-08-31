Сызрань становится новой точкой притяжения для туристов как интересный город с богатой историей

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Сызрань уже давно известна жителям региона как интересный город с богатой историей, но по-настоящему туристическим центром он станет в следующем году. В прямом эфире из Центра управления регионом глава г.о. Сызрань Анатолий Лукиенко рассказал о том, как изменился город в последнее время, какие инвестиции были получены, какие новые масштабные проекты будут воплощены и почему стоит уже сейчас внести посещение Сызрани в свой личный туристический топ.

Старинный город Сызрань с сохранившимся Кремлем, домами-памятниками архитектуры хорошо известен жителям региона. Сюда приезжают на фестивали и праздники, так прошедший недавно «Сызранский помидор» уже вырос в отдельный туристический бренд, также на днях закончился фестиваль «Серебряные трубы Поволжья». Город является культурным центром, в декабре прошлого года Всероссийский союз писателей присвоил Сызрани звание «литературный город России».

По словам главы г.о. Сызрань Анатолия Лукиенко город активно развивается, получает инвестиции, вкладывает их в капитальное строительство и благоустройство территорий и памятников культуры, реализует амбициозные планы по развитию туристической сферы.

«Благоустроена набережная у Кремля, и эти работы продолжаются благодаря победе во Всероссийском конкурсе. Сегодня мы благоустраиваем Монастырскую набережную. На этом работы тоже не завершатся. Будут еще, как минимум, две очереди благоустройства», – отметил Анатолий Лукиенко.

Масштабные планы по преображению Сызрани в новую туристическую зону притяжения будут осуществляться благодаря федеральному гранту на развитие туристического кластера в городе. Сызрань вошла в число победителей конкурса Ростуризма и получит 215 млн рублей, помимо этого, будет софинансирование от областного бюджета.

«Это хорошие деньги, чтобы достроить многие объекты. У нас много памятников культуры – 146. Основные находятся в центре – это памятники истории, культуры, архитектуры. Это улицы Советская и Ульяновская, Московская, а также железнодорожный вокзал №1, с него город начинается, потому что многие приезжают сюда. Всего преобразится 89 гектаров города», – поделился деталями проекта глава г.о. Сызрань.

Он рассказал, что по историческому центру города будет проложен туристический маршрут, и на его протяжении не только отремонтируют фасады зданий, но также создадут малые архитектурные формы, уличные арт объекты, изменят внешний вид вывесок и информационных конструкций, организуют фотозоны и многое другое. Власти полностью продумывают инфраструктуру, чтобы отдых был удобным, город красивым и чистым, а туалеты доступными.

Анатолий Лукиенко рассказал и о преображении культурных объектов города, в частности домов культуры.

«Сейчас проходит двухлетний капитальный ремонт ДК «Авангард». В самом густонаселенном районе, в районе завода «Тяжмаш», город благоустроил прилегающие территории вместе с фонтаном. Это украшает город. На ремонт «Авангарда» потрачено областных денег – 121 млн, при этом «Тяжмаш» также участвовал – выделил 25 миллионов рублей. Это было ГЧП», – подчеркнул глава г.о. Сызрань.

Лукиенко обратил внимание и на решение тех проблем, с которыми обращаются жители и которые фиксируют специалисты ЦУР. Они оказывают влияние на комфорт жизни в городе, поэтому власти стремятся их разрешить.

«Мы занимаемся очистными сооружениями в рамках нацпроекта «Экология». В прошлом году завершили одну очередь на городских сооружениях механической отчистки сточных вод. Запахов стало меньше, но эта проблема пока существует. Однако мы двигаемся дальше. Мы провели исследования городских очистных сооружений. Следующий шаг – разработка проектной документации, затем – биологическая очистка. Это не работа одного дня, но мы ее сделаем. – уверен глава г.о. Сызрань. – А в этом году мы еще должны запустить новые очистные сооружения в п. Новокашпирский, что позволит уменьшить количество сточных вод более чем на полмиллиона кубометров».

Отметил глава города и значимое для города событие – строительство новой школы на 1500 мест.

«Очень важный проект, который мы начинаем реализовывать– это новая школа. Она будет в центре города. Дело в том, что там изношено 3 школы и новое учреждение их заменит. Нас поддерживает губернатор, нас поддерживает область, мы в этом году приступаем к строительству, – рассказал Анатолий Лукиенко. - Кроме того, будет произведен капитальный ремонт школы №29, на который «Роснефть» выделила в этом году 110 млн рублей».

В заключение глава г.о. Сызрань подчеркнул, что у города устойчивая инвестиционная составляющая. В 2021 году было получено инвестиций всех уровней – 6, 8 млрд рублей. Это значит, что реализация всех масштабных проектов будет продолжаться, город преображаться и уже в следующем году туристы смогут оценить обновленную Сызрань.

Фото: администрация Сызрани