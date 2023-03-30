Состоялось первое заседание коллегии министерства туризма Самарской области

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29 марта 2023 года состоялось расширенное заседание коллегии министерства туризма Самарской области, на котором министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов озвучил итоги работы министерства в 2022 году и планы на 2023 год.

В 2022 году туристский поток на территории Самарской области составил 2 млн. 564 тыс. человек. Это на 49,9 % больше показателей 2021 года (1 млн 710 тыс. чел.). В целом за последние пять лет турпоток в наш регион увеличился в 2,5 раза. Объем трат туристов в прошлом году составил 17,6 млрд руб., это на 81,5 % больше чем в 2021 г. (9,7 млрд руб.). За последние пять лет этот показатель увеличился в 3,5 раза.

Наиболее часто в Самарскую область приезжали туристы из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Оренбургской, Саратовской, Ульяновской областей, Республики Татарстан и Башкортостан, Тюменской и Свердловской области.

Рост туристической привлекательности региона – результат системной работы регионального Правительства во главе с Губернатором Дмитрием Азаровым, который уделяет значительное внимание развитию отрасли, прежде считавшейся недооцененной. Так, в 2022 году по решению Главы региона было создано министерство туризма Самарской области. Основные задачи ведомства – развитие туристической отрасли в регионе, в том числе инфраструктуры гостеприимства, а также популяризация внутреннего туризма. Напомним, что 5 лет назад Самарская область занимала лишь 23 место в национальном туристическом рейтинге, а последние два года регион уверенно входит в ТОП-10.

Сегодня в России реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», и Самарская область принимает в нем активное участие. Регулярно проводятся мероприятия по грантовой поддержке предпринимателей, стимулированию спроса на отдых в регионе, развитию инфраструктуры туризма, а также продвижению туристических возможностей в других регионах страны.

В 2022 году в рамках конкурса на предоставление грантов поддержано 20 проектов на создание модульных средств размещения, пунктов проката туристского оборудования и новых туристических объектов.

«Туристический поток в Самарской области установил абсолютный рекорд. Сегодня регион представляет для туристов сочетание уникальных природных ресурсов, старинной архитектуры разных стилей и современной инфраструктуры для отдыха. Несомненно, наше главное преимущество – это природное богатство и неповторимое течение реки Волги. Именно здесь Волга делает поворот на 180 градусов, создавая территории для отдыха на ее берегах, а также возможность любоваться красотами, двигаясь по ее акватории», — рассказал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Самарская область вошла в число первых 18 субъектов РФ, которым в 2022 году была предоставлена возможность принять участие в федеральном проекте «Повышение доступности туристических продуктов». В рамках проекта за счет средств федерального и регионального бюджета осуществлялись бесплатные поездки для учащихся 5 – 9 классов. В 2022 году такие поездки совершили более 7 тыс. школьников.

Кроме того, Самарская область презентовала туристические возможности региона на шести международных выставках.

Активная работа министерства туризма Самарской области в 2022 году заложила масштабные планы по реализации нацпроекта в текущем году. Регион привлек более 484,6 млн руб. из федерального бюджета на развитие туристической отрасли. Они будут направлены на поддержку предпринимательских инициатив, создание и развитие туристической инфраструктуры, проектирование туристического кода центра города Сызрань и проведение событийных мероприятий.

В 2022 году запущены два скоростных пассажирских судна «Валдай 45-Р», которые курсировали по маршруту Самара-Ширяево-Самара и Самара-Винновка-Самара. С момента старта навигации (конец июля 2022 года) судами типа «Валдай-45Р» было перевезено почти 15 тысяч пассажиров. В навигацию 2023 года на туристические маршруты выйдут еще два судна. Наличие четырех судов у созданной на территории Самарской области судоходной компании «Волга-Тревел» позволит выстроить в сезоне 2023 года еще более удобное расписание для гостей и жителей Самарской области, открыть новые маршруты и перевезти еще большее количество желающих к нашим природным, культурным и историческим достопримечательностям.

В прошлом году состоялась первая церемония награждения регионального отраслевого конкурса в сфере туризма Самарской области «Лидеры туризма». Конкурс был организован министерством туризма Самарской области в целях выявления лидирующих организаций Самарской области в сфере туризма, поощрения их успехов, а также стимулирования деловой активности туристического бизнеса и развития туристской сферы Самарской области. Всего была подана 271 заявка, а количество номинантов - 167. Больше всего заявок (24) было в номинации «Бренд года».

Самарская область привлекает туристов не только природными красотами, уникальными памятниками архитектуры, но и культурными событиями. Так, весной 2022 года Самара провела юбилейный всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна», который стал рекордсменом среди творческих проектов России. Всего за дни проведения Студвесны конкурсные площадки посетили более 120 тысяч жителей Самарской области, а «Фестивальные городки» – порядка 650 тысяч человек. Затем более 50 тыс. человек посетили первый фестиваль авторской музыки «Сам.ФЕСТ», после двухлетнего перерыва гостей встретил Грушинский фестиваль, который уже стал визитной карточкой Самарской области.

Для продвижения внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов успешно реализуется проект «Поехали!» с участием представителей средств массовой информации.

Также на заседании коллегии директор туристского информационного центра Самарской области Анна Рабинович рассказала об итогах работы по продвижению туристских возможностей Самарской области в 2022 году и планах на 2023 год

О результатах реализации проекта по комплексному интернет продвижению Самарской области на аудиторию путешественников и туристических компаний рассказал Генеральный директор Profi.Travel Алексей Венгин.

Кроме того, руководитель комитета по туризму Самарского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Нина Туринцева поделилась опытом реализации проектов в рамках грантовой поддержки предпринимательских инициатив национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».