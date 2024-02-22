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Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards

22 февраля 2024 13:45
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Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards

21 февраля 2024 года в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония награждения III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards.

Самарская область стала победителем сразу в трех номинациях:

1 место – «Регион детского туризма»;

1 место – «Знай наше: за стратегическую работу с туристической отраслью России»;

3 место – «Регион образовательного туризма».

Право участвовать в финале получили регионы-победители профессиональных конкурсов в сфере туризма и индустрии гостеприимства. В итоге свои презентации в 20 официальных номинациях представили 44 региона.

Туристические события в Самарской области привлекают в регион все больше гостей. В 2023 году Самарская область повысила свои показатели еще на одну ступень в ТОП-10 национального туристического рейтинга и заняла 9 место среди регионов России. В прошлом году в Самарской области отдохнули более трех миллионов туристов. Как отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, рост туристического потока подчеркивает интерес жителей страны к Самарскому региону и дает ориентиры в дальнейшей работе по развитию отрасли. Туриндустрия выходит на новый уровень благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства», реализуемому по решению Президента Российской Федерации Владимира Путина.

«Сегодня Самарская область – это действительно территория детского и образовательного туризма. И подтверждением тому стали результаты сегодняшней церемонии награждения победителей. Видя на туристических маршрутах большое количество детей и молодых людей, мы понимаем, что, с одной стороны, это наши амбассадоры, которые рассказывают о своих путешествиях друзьям, одноклассникам, однокурсникам и родителям, таким образом притягивая туристический поток. С другой стороны, это та аудитория, которая, побывав в нашем регионе будучи школьниками, становится некоей лояльной базой. Этого возвратного туриста мы надеемся увидеть уже во взрослом возрасте с иными сценариями путешествий. Кроме того, развитие направления детского и образовательного туризма важно для Самарской области и с точки зрения воспитания будущих кадров, что очень важно для развития нашей отрасли», – прокомментировал министр туризма Самарской области Артур Абдрашитов.

Организаторами премии Russian Travel Awards выступили Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга и СПБ ГБУ «Городской Туристско-Информационный Центр». Учредители - ФРОС «Регион ПР» и ООО «Консалтинг-Тур».

Всероссийская туристическая премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства, и вручается по итогам прошедшего года.

 

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