Я нашел ошибку
Главные новости:
По предварительным данным полиции в Самаре на улице Центральной на паркинге горят три автомобиля
Программа газификации активно реализуется на территории Самарской области.
Виктор Кудряшов провел первое в этом году заседание регионального штаба по газификации СО
Капитальный ремонт в Алексеевской поликлинике завершился весной 2022 года.
Более 15 тысяч жителей поселка Алексеевка посещают обновленную поликлинику 
Для сравнения, 5 лет назад регион занимал 23 место.
Самарская область сохранила свои позиции в ТОП-10 национального туристического рейтинга
В этом году сертификаты номиналом 1000 рублей на оплату энергоресурсов получат 500 жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани.
«ЭнергосбыТ Плюс» определил победителей новогодней акции в Самарской области
Завершить исполнение программ по подключению частных домов к современным коммуникациям планируют за один-два года.
В облправительстве обсудили исполнение программ по подключению частных домов к современным инженерным коммуникациям
Госавтоинспекция рекомендует водителям  выбирать пути объезда перекрытого участка дороги.
ГИБДД СО: В Самаре из-за пожара перекрыто движение на Арцыбушевской 
В упорной и напряженной борьбе за призовое место результатом состязания стала ничья.
В ИК-3 УФСИН СО состоялся хоккейный матч
Наверх
Самара  -13 °C, Тольятти  -10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 68.87
0.21
EUR 74.59
0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Доме офицеров состоится концерт сводного военного оркестра Самарского и Тоцкого гарнизонов
В Самарской области назвали победителей 2022 года в акции "Народное признание"
Зимний Грушинский фестиваль состоится в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарская область сохранила свои позиции в ТОП-10 национального туристического рейтинга

19 января 2023 18:24
163
Для сравнения, 5 лет назад регион занимал 23 место.

Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» составили восьмой ежегодный национальный рейтинг, посвященный развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Самарская область второй год подряд входит в ТОП-10 национального туристического рейтинга.  Для сравнения, 5 лет назад регион занимал 23 место.

Составителями рейтинга были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах. Среди критериев оценки – количество объектов размещения и число размещавшихся в них туристов, вклад туризма в экономику региона, а также развитие санаторно-курортной отрасли.

Сегодня в нашей стране реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, и Самарская область принимает активное участие в его реализации. Это мероприятия по грантовой поддержке предпринимателей, стимулированию спроса на отдых в регионе, развитию инфраструктуры туризма, а также продвижению наших туристических возможностей в других регионах страны.

В Самарской области работа по развитию внутреннего туризма, повышению туристической привлекательности региона ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Регион вошел в число первых 18 субъектов РФ, которым предоставлена возможность в 2022 году принять участие в федеральном проекте «Повышение доступности туристических продуктов». В рамках проекта за счет средств федерального и регионального бюджета осуществляются бесплатные поездки для учащихся 5 – 9 классов. За год такие поездки совершили более 7 тысяч школьников.

За последние два года в рамках грантовой поддержки реализовано 33 проекта. Это созданные модульные средства размещения, пункты проката туристского оборудования и новые объекты туристского показа.

Активная работа министерства туризма Самарской области в 2022 году позволила создать задел на проведение масштабной работы по реализации нацпроекта в новом году. Регион привлек более 470 млн руб. на развитие туристической отрасли, которые будут направлены на поддержку предпринимательских инициатив, создание и развитие туристической инфраструктуры, проектирование туристического кода центра города Сызрань и проведение событийных мероприятий.

Кроме того, туристические возможности Самарской области презентовались на шести международных выставках. Успешно реализуется проект «Поехали!» с участием представителей средств массовой информации и блогеров, направленный на продвижение внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Развитию и благоустройству Ташлинского туристско-рекреационного комплекса посвящено совещание, которое провел губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
19 января 2023  14:28
Дмитрий Азаров: «Главное в Ташле мы сделали – спасли источник»
227
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
19 января 2023  10:54
В Самарской области на оборудовании эфирного телерадиовещания в январе и феврале 2023 года пройдут профилактические работы
876
В режиме ВКС в ней приняли участие около 10 тысяч человек.
18 января 2023  22:23
На связи – вся губерния: Дмитрий Азаров провел большую встречу с активом МКД
521
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
18 января 2023  13:36
Совместные приемы граждан руководством ГУ МВД России по Самарской области и общественниками продолжаются
1375
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
18 января 2023  11:11
В Самаре подготовят купели для крещенских купаний
394
Весь список