Самарская область сохранила свои позиции в ТОП-10 национального туристического рейтинга

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Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с журналом о внутреннем и въездном туризме «Отдых в России» составили восьмой ежегодный национальный рейтинг, посвященный развитию туризма, туристической привлекательности российских регионов, их туристическому потенциалу и популярности среди отечественных и иностранных туристов. Самарская область второй год подряд входит в ТОП-10 национального туристического рейтинга. Для сравнения, 5 лет назад регион занимал 23 место.

Составителями рейтинга были собраны, изучены и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у федеральных и региональных экспертов для оценки динамики развития внутреннего и въездного туризма как в стране в целом, так и во всех российских регионах. Среди критериев оценки – количество объектов размещения и число размещавшихся в них туристов, вклад туризма в экономику региона, а также развитие санаторно-курортной отрасли.

Сегодня в нашей стране реализуется национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным, и Самарская область принимает активное участие в его реализации. Это мероприятия по грантовой поддержке предпринимателей, стимулированию спроса на отдых в регионе, развитию инфраструктуры туризма, а также продвижению наших туристических возможностей в других регионах страны.

В Самарской области работа по развитию внутреннего туризма, повышению туристической привлекательности региона ведется при поддержке Губернатора Дмитрия Азарова. Регион вошел в число первых 18 субъектов РФ, которым предоставлена возможность в 2022 году принять участие в федеральном проекте «Повышение доступности туристических продуктов». В рамках проекта за счет средств федерального и регионального бюджета осуществляются бесплатные поездки для учащихся 5 – 9 классов. За год такие поездки совершили более 7 тысяч школьников.

За последние два года в рамках грантовой поддержки реализовано 33 проекта. Это созданные модульные средства размещения, пункты проката туристского оборудования и новые объекты туристского показа.

Активная работа министерства туризма Самарской области в 2022 году позволила создать задел на проведение масштабной работы по реализации нацпроекта в новом году. Регион привлек более 470 млн руб. на развитие туристической отрасли, которые будут направлены на поддержку предпринимательских инициатив, создание и развитие туристической инфраструктуры, проектирование туристического кода центра города Сызрань и проведение событийных мероприятий.

Кроме того, туристические возможности Самарской области презентовались на шести международных выставках. Успешно реализуется проект «Поехали!» с участием представителей средств массовой информации и блогеров, направленный на продвижение внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов.

Фото: департамент информационной политики СО