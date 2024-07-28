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Oтправляясь в поход, зарегистрируйте свою тургруппу

28 июля 2024 13:28
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Oтправляясь в поход, зарегистрируйте свою тургруппу

Летняя пора в самом разгаре. В период отпусков кто-то предпочитает спокойный пляжный отдых на морском или речном берегу, а кто-то активный – с походами, сплавами и пересечением горной местности. В Самарской области много живописных мест, природных заповедников, привлекающих туристов со всей страны.

С целью обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи на территории региона Главное управление МЧС России по Самарской области призывает туристские группы и отдельных туристов информировать о своем маршруте. Ведь в походе могут произойти разные непредвиденные ситуации и несчастные случаи. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим.

Подумайте о своей безопасности - зарегистрируйтесь, отправляясь с семьёй в путешествие!

Любителям активного отдыха на природе необходимо регистрировать свою туристскую группу на сайте Главного управления МЧС России по Самарского области.

Стоит понимать, что данная процедура направлена, прежде всего, на обеспечение вашей же безопасности. Регистрация маршрута позволяет сократить время поиска спецслужбами попавших в беду людей и вовремя оказать помощь пострадавшим.

Для регистрации туристской группы необходимо, не позднее, чем за 10 дней до совершения похода заполнить онлайн-заявку на сайте Главного управления МЧС России по Самарской области (https://forms.mchs.gov.ru/registration_tourist_groups/inform?withAuth=false).

Кроме этого, регистрацию туристских групп или отдельных граждан, планирующих походы (путешествия) на территории Самарской области можно произвести по электронной почте и по телефонам, указанным на официальном сайте Главного управления.

Чтобы избежать беды на маршруте и не испортить себе отдых, туристские (альпинистские) группы и их руководители обязаны:

  • - ознакомиться с необходимой и достоверной информацией о потенциальной опасности на маршруте;
  • - ознакомиться с имеющейся информацией о погоде на время прохождения маршрута;
  • - в соответствии с прогнозом в районе предполагаемого маршрута, потенциальными опасностями на маршруте, проконсультироваться о безопасном его прохождении, соблюсти правила личной и групповой безопасности;
  • - производить взаимообмен имеющейся информацией о пребывании спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан, совершающих походы на территориях территориальных управлений МЧС России по субъектам РФ или зонах действиях поисково-спасательных формирований;
  • - предоставить номера телефонов, адреса членов группы;
  • - ознакомиться с ближайшими точками возможной экстренной связи на протяжении маршрута;
  • - проверить наличие страховых документов группы (участников) и предоставить их для занесения информации в «Журнал регистрации спортивных туристских (альпинистских) групп и отдельных граждан».

Основными причинами несчастных случаев с людьми в местах туризма являются:

  • - игнорирование туристами необходимости регистрации в поисково-спасательных формированиях, что приводит к несвоевременному реагированию спасателей в случае возникновения ЧС;
  • - полное отсутствие информации о выбранном маршруте, контрольных сроках прохождения, уровне подготовки;
  • - неправильные экипировка и выбор снаряжения;
  • - употребление алкоголя;
  • - ложная самоуверенность, переоценка своих сил и возможностей людей, находящихся в местах массового отдыха и туризма.
Теги: Акценты МЧС

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