Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 100 событий уже объединили проекты «Самарский движ» и «Лето в городе»
Более 100 событий уже объединили проекты «Самарский движ» и «Лето в городе»
20-летняя девушка в Борском районе сбила подростков
20-летняя девушка в Борском районе сбила подростков
В Сызранском районе ребенок пострадал в стоящей машине
В Сызранском районе ребенок пострадал в стоящей машине
Жителей Самарской области ждут прохладные выходные
Жителей Самарской области ждут прохладные выходные
количество поездок молодежи с начала года увеличилось на 11%
Количество поездок молодежи с начала года увеличилось на 11%
В Самаре состоится премьера концертной программы «Ожидание»
В Самаре состоится премьера концертной программы «Ожидание»
16% компаний развивают сотрудничество с вузами, причем в регионах активнее, чем в столицах
16% компаний развивают сотрудничество с вузами, причем в регионах активнее, чем в столицах
Сегодня в Самарской области работает 289 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре.
Сегодня в Самарской области работает 289 социальных предприятий, состоящих в специальном реестре
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.21
0.01
EUR 91.66
0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарская команда победила в областных соревнованиях по адаптивному футболу
Ко Дню почты в Самаре пройдет неделя открытых дверей
«ЗИМ Галерея» проведет бесплатную экскурсию по самарскому модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Количество поездок молодежи с начала года увеличилось на 11%

27 июня 2025 13:40
72
количество поездок молодежи с начала года увеличилось на 11%

Молодежь стала более активно путешествовать: с начала года количество поездок россиян в возрасте от 18 до 35 лет увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Основные статьи расходов включают супермаркеты, транспорт, кафе и рестораны. Это следует из исследования ВТБ и сервиса путешествий «Туту.ру», с которым ознакомились 27 июня «Известия».

Уточняется, что россияне до 35 лет предпочитают туристические поездки в Москву (20%), Краснодарский край (10%) и Санкт-Петербург (8%). Также растет интерес к Тульской, Костромской и Вологодской областям. Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Белоруссия (35%) и Узбекистан (19%), наблюдается увеличенный интерес к Японии и Вьетнаму.

Согласно данным исследования, молодежь чаще отправляется в путешествия: зумеры составляют 60% поездок внутри страны и 51% за границу. Они предпочитают отдых в Адыгее (73%) и Карачаево-Черкесии (68%). Миллениалы же выбирают исследовательский туризм на Камчатке (61%) и такие зарубежные направления, как Шри-Ланка (73%) и Мальдивы (70%).

Что касается расходов, то пользователи в возрасте 18–35 лет увеличили как суммы трат, так и количество покупок. Особенно активны клиенты в возрасте 26–35 лет, у которых средний чек вырос на 7%. У молодых людей 18–25 лет популярны супермаркеты, кафе и транспорт, тогда как для группы 26–35 лет актуальны супермаркеты, покупки для дома и медицинские услуги.

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
16% компаний развивают сотрудничество с вузами, причем в регионах активнее, чем в столицах
27 июня 2025, 13:27
16% компаний развивают сотрудничество с вузами, причем в регионах активнее, чем в столицах
Большинство россиян поддерживает возврат системы распределения выпускников. Образование
25
Российские женщины рассказали о готовности участвовать в строительстве дома
27 июня 2025, 12:12
Российские женщины рассказали о готовности участвовать в строительстве дома
Россиянки рассказали, что не ожидают от мужчин полной ответственности за строительство дома. Общество
83
11% самарцев приходилось в последнее время заказывать себе обед с доставкой на работу
27 июня 2025, 11:01
11% самарцев приходилось в последнее время заказывать себе обед с доставкой на работу
В среднем обед на работе в этом году обходится в 640 рублей. Общество
120
В центре внимания
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
27 июня 2025  12:47
Самарская область в июле проведет Фестиваль бардовской песни
123
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
27 июня 2025  12:43
Самарская область вошла в ТОП-10 по стране по количеству заявок на Международную премию #МЫ ВМЕСТЕ
119
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
27 июня 2025  10:30
В Самарской области сбили четвертый БПЛА за неделю
860
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
26 июня 2025  13:26
Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России» пройдет в Самаре
376
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
26 июня 2025  09:25
Аэропорт Самары снова начал принимать и отправлять самолеты
477
Весь список