количество поездок молодежи с начала года увеличилось на 11%

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Молодежь стала более активно путешествовать: с начала года количество поездок россиян в возрасте от 18 до 35 лет увеличилось на 11% по сравнению с прошлым годом. Основные статьи расходов включают супермаркеты, транспорт, кафе и рестораны. Это следует из исследования ВТБ и сервиса путешествий «Туту.ру», с которым ознакомились 27 июня «Известия».

Уточняется, что россияне до 35 лет предпочитают туристические поездки в Москву (20%), Краснодарский край (10%) и Санкт-Петербург (8%). Также растет интерес к Тульской, Костромской и Вологодской областям. Среди зарубежных направлений наибольшей популярностью пользуются Белоруссия (35%) и Узбекистан (19%), наблюдается увеличенный интерес к Японии и Вьетнаму.

Согласно данным исследования, молодежь чаще отправляется в путешествия: зумеры составляют 60% поездок внутри страны и 51% за границу. Они предпочитают отдых в Адыгее (73%) и Карачаево-Черкесии (68%). Миллениалы же выбирают исследовательский туризм на Камчатке (61%) и такие зарубежные направления, как Шри-Ланка (73%) и Мальдивы (70%).

Что касается расходов, то пользователи в возрасте 18–35 лет увеличили как суммы трат, так и количество покупок. Особенно активны клиенты в возрасте 26–35 лет, у которых средний чек вырос на 7%. У молодых людей 18–25 лет популярны супермаркеты, кафе и транспорт, тогда как для группы 26–35 лет актуальны супермаркеты, покупки для дома и медицинские услуги.