Еще плюс 50 000: культурные мероприятия Самарской области привлекают туристов в регион

200

В выходные в Самарской области завершился Грушинский фестиваль, который за три дня посетили порядка 50 тысяч человек. До этого прошли ХХХ Юбилейная Студенческая Весна, «СамФест», «Здравница» и ряд других мероприятий, ставших точками притяжения туристов в регион.

«Мы хотим привлечь больше событий в Самарскую область. Руководство региона делает очень много. Прогремела «СтудВесна», «Здравница», «СамФест», впереди «Иволга», «Волга-Фест» и масса прекрасных мероприятий, закрывать марафон будет профессиональная премия Russia Business travel & MICE Awards, где соберутся лидеры рынка. События это не просто экономика для отрасли – это маркетинг территории, установление связей для ведения бизнеса, для кого-то мотив для переезда и многие еще поводы», – считает Сергей Рыжов, генеральный директор MICE Market, оператор Всероссийского Акселератора АСИ по промышленному туризму.

Всего за 5 месяцев 2022 года губернию посетило 937 тысяч человек, что на 93,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (937 тысяч и 484 тысячи человек соответственно).

По данным регионального департамента туризма в текущем году зафиксирована тенденция к увеличению средней продолжительности поездок в 63 регион. В период с января по май 2022 года продолжительность пребывания гостей на территории области составила 5 суток, а 18% туристов совершили несколько поездок в течение этого периода времени. Традиционно основной поток гостей в Самарскую область приезжает в период выходных и праздничных дней. Средняя загрузка отелей, гостиниц и других объектов размещения региона в мае составила 66,2%.

«Радуюсь, когда появляются знаковые фестивали. Это тоже изюминки города! Наш самарский «Грушинский» живее всех живых! Супер была идея с #Волгафест! А сейчас – #Самфест, на который мы ходили всей семьей. Фестивали, природные места, которые, наконец, достали из кубышки, начали доводить до ума, «осваивать», заниматься ими, развивать инфраструктуру – повышают туристическую привлекательность города!», – поделилась мнением блогер Лана Сабур.

«Горжусь своим регионом, который из года в год процветает и развивается благодаря ярким и интересным фестивалям, а также культурным и спортивным мероприятиям», – отметила Анастасия Конкина, заслуженный мастер спорта России по дзюдо.

«Очень редко люди могут выбрать для туризма то место, где еще не были и даже не интересовались. Собственно, как можно желать то, о чем не знаешь? Благодаря таким масштабным мероприятиям, как «СамФест», «Студенческая весна», фестиваль автомототуризма «Русские дороги», много людей приезжает в Самару впервые и по-настоящему влюбляется в наш город и потом возвращаются снова. Считаю, что у нас один из лучших региональных центров, где есть, что посмотреть и чем заняться», – считает тревел-блогер Алексей Жирухин.

Фото: департамент информационной политики СО