В Самаре завершается строительство консультативной поликлиники областной детской больницы

97

На территории Самарской областной детской клинической больницы им.Н.Н. Ивановой завершается возведение модульного консультативно-диагностического корпуса. Новые условия для оказания специализированной помощи маленьким пациентам создаются по национальному проекту «Здравоохранение».



Строительство отделения началось в апреле этого года. На сегодняшний день завершен монтаж модульного каркаса здания, выполняется внутренняя отделка и устройство вентиляции.



В новом консультативно-диагностическом корпусе будут сосредоточены возможности для оказания плановой консультативной помощи детям с различными патологиями. Здесь будут вести прием врачи-неврологи, онкологи, хирурги, гастроэнтерологи и другие специалисты узкого профиля.



«Мы планируем ежедневно принимать порядка 300 пациентов, среди которых дети, проживающие в Октябрьском районе и прикрепленные к нам. Все необходимое для проведения плановых медосмотров и диспансеризации будет сконцентрировано в одном месте, чтобы ребенок мог в кратчайшие сроки получить консультации всех специалистов. Современная инструментально-диагностическая база позволит выполнять все виды ультразвуковых исследований, ЭКГ, лабораторную диагностику», — пояснила главный врач Ольга Галахова.



В этом году благодаря нацпроекту в больнице также обновлено отделение лучевой диагностики. В ближайшее время оно будет оснащено новым рентгендиагностическим комплексом.

Фото: минздрав СО