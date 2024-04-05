В Самарском регионе увеличивается земельный фонд по проекту «Земля для стройки»

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В I квартале текущего года в результате проводимых работ по проекту «Земля для стройки» земельный фонд Самарской области увеличился более чем на 450 гектаров.

За первые месяцы 2024 года 79 земельных участков общей площадью 11 гектаров из состава ранее выявленных для целей жилищного строительства земельных участков и территорий предоставлены гражданам для целей индивидуального жилищного строительства.

Напомним, что в 2020 году Росреестром был запущен проект «Земля для стройки» с целью выявления земельных участков/территорий, потенциальных для использования в целях индивидуального строительства и строительства многоквартирных жилых домов.

В 2024 году проект продолжает активное развитие на территории Самарской области. География муниципальных образований, на территории которых выявляются потенциальные для строительства участки, растет. С начала года региональным Управлением расширен перечень перспективных для строительства территорий за счет Кинельского и Красноярского районов Самарской области.