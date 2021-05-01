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В Самаре на Московском шоссе появится надземный пешеходный переход

1 мая 2021 13:23
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В Самаре на Московском шоссе появится надземный пешеходный переход

Представители Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области опубликовали перечень расходов на ближайшие три года. С перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства.

Среди проектов, которые чиновники планируют реализовать до 2023 года, есть и надземный пешеходный переход на 16-м километре Московского шоссе. Сейчас документы по нему проходят государственную экспертизу.

— В 2021 году на строительство потратят 115,66 миллиона рублей. Деньги выделят из дорожного фонда, — следует из документов Минтранса.

По планам ведомства, возведение объекта начнется уже в 2021 году. Закончить работы рассчитывают в 2022-м. Однако перед началом строительства подрядчику необходимо будет подготовить площадку.

Предполагается, что длина сооружения с учетом входных групп составит 120,9 погонных метра. Максимальный пролет — 27 метров, а ширина пешеходной зоны — 4,25 метра. При этом для маломобильных граждан здесь предусмотрят пандусы со специальными ограждениями и лифты.

Предполагалось, что на Московском шоссе построят еще один пешеходный переход — в районе ТЦ InCube. Эту идею поддержали в областном ГИБДД, но в Минтрансе пока не видят причин для ее реализации, пишет 63.ру.

Теги: городской транспорт пешеходный переход строительство

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