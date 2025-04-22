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Спрос на жилье в новостройках Самары вырос на 33% за квартал

22 апреля 2025 10:37
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спрос на жилье в новостройках Самары вырос на 33% за квартал

Специалисты «Авито Недвижимости» подвели итоги I квартала 2025 года на первичном рынке жилья в России. Предложение по сравнению с IV кварталом 2024 года выросло на 4%, заметнее всего увеличился выбор однокомнатных квартир и студий (+7% в каждом сегменте). Застройщики снижают темпы вывода новых проектов на рынок — главным образом экспозиция пополнилась лотами в жилых комплексах, ранее уже представленных на платформе. В структуре предложения лидирующую позицию заняли однокомнатные квартиры — доля таких объектов составила 39%. Вторыми по объему предложения стали двухкомнатные квартиры (33%), на третьем месте расположились студии (15%).

По сравнению с IV кварталом 2024 года предложение квартир в новостройках на «Авито Недвижимости» выросло в 24 из 42 городов, попавших в исследование платформы. В Рязани выбор на первичном рынке увеличился на 55%, в Волгограде — на 41%, в Липецке — на 39%, в Астрахани — на 34%, в Ростове-на-Дону — на 29%, в Калининграде и Ярославле — на 28% в каждом. В Самаре выбор жилья увеличился на 4%. Отдельно предложение выросло в сегменте двухкомнатных (+12%), трехкомнатных квартир (+14%) и студий (+13%). Год к году — относительно I квартала 2024 года — предложение на платформе по России в целом выросло на 39%.

Интерес потенциальных покупателей к приобретению жилья в новостройках за квартал увеличился на 15% в среднем по стране. Однокомнатными квартирами стали интересоваться на 17% чаще, двухкомнатными и трехкомнатными — на 16%, студиями — на 9%. Спрос на первичное жилье на платформе за отчетный период увеличился в 34 из 42 городов. В Омске новое жилье стало востребованнее на 95%, в Саратове — на 78%, в Иванове — на 77%, в Калуге — на 54%, в Ижевске — на 37%, в Иркутске — на 35%. Год к году спрос на жилье в новостройках вырос в 16 из 42 городов. В Самаре интерес к квартирам в новостройках за квартал увеличился на 33%. Отдельно спрос вырос в сегменте однокомнатных (+13%), двухкомнатных (+37%),  трехкомнатных квартир (+39%) и студий (в 2,1 раза).

«Отчасти рост активности на первичном рынке жилья связан с реализацией отложенного спроса. В условиях постепенного снижения доходности депозитов некоторые потенциальные покупатели после окончания срочных вкладов вернулись к вопросу приобретения недвижимости. Также в ряде банков наблюдается небольшое снижение рыночных ипотечных ставок. При этом основными драйверами спроса на новостройки по-прежнему остаются льготные адресные программы и рассрочки», — отмечает Дмитрий Алексеев, управляющий директор направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости».

Цены на квартиры в новостройках не изменились относительно прошлого года, однако за квартал немного увеличились — квадратный метр в среднем по России прибавил 2% в стоимости. При этом в Твери «квадрат» стал дешевле на 2%, в Калининграде — на 1%. Самые доступные квартиры на первичном рынке в I квартале 2025 года были представлены в Смоленске (98 тыс. рублей за квадратный метр), Ставрополе и Саратове (по 102 тыс. рублей), Ярославле, Липецке и Брянске (по 104 тыс. рублей). Самые высокие цены зафиксированы в Сочи (493 тыс. рублей), Москве (416 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (242 тыс. рублей) и Казани (223 тыс. рублей). Отдельно в Самаре стоимость квадратного метра составила 134 тыс. рублей.

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