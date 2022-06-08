Самарцев просят высказаться по застройке части территории завода имени Масленникова

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В Самаре начались общественные обсуждения. Горожан просят согласовать поправки в правила землепользования и застройки города. Одна из заявок касается планов по застройке части территории завода имени Масленникова на улице Ново-Садовой.

Как следует из объявления мэрии, заявка поступила от ООО «Паритет». Компания планирует застроить участки около торгового центра «Захар» площадью 1928 и 3656 кв. метров.

— «Паритет» запланировал многоэтажную жилую застройку (высотную застройку). Но для начала работ нужно сменить зонирование участков. Сейчас они находятся в зоне Ц-2. Застройщик же просит перевести их в зону Ц-3, — сообщили в мэрии.

Согласно ПЗЗ Самары, зона Ц-2 считается общественно-деловой зоной городского значения. Основные виды использования таких территорий: размещение административных зданий, построек для коммунальных нужд, строительство социальных объектов. Зона Ц-3 же считается общественно-деловой зоной регионального значения. Здесь можно строить высотные жилые дома, школы, общежития, а также объекты культурно-досуговой деятельности, пишет 63.ру.

Свое мнение о стройке самарцы смогут выразить с 14 по 28 июня включительно. Сделать это можно через сайт мэрии Самары.