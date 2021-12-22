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На Кировском рынке начали собирать новый торговый павильон

22 декабря 2021 12:25
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На Кировском рынке начали собирать новый торговый павильон

Освобожденную от вьетнамских рядов территорию Кировского рынка начали заново осваивать. По словам местных жителей, там монтируют новый торговый павильон. 

Кировский рынок расположен вдоль проспекта Кирова. Он работает уже несколько десятков лет и представляет собой огромные ряды с точками по продаже одежды, обуви, сумок и других вещей. К рынку «приросли» другие торговые ряды.

Рядом — железнодорожная платформа Пятилетка. Не так давно власти решили построить на ней транспортный пересадочный узел с автовокзалом. Потребуется 6000 кв. метров земли. Поэтому городские власти вплотную взялись за зачистку рынка. Под снос попали торговые ряды, которые работают без нужных разрешительных документов.

Летом 2019 года демонтировали торговые ряды, которые расположены вдоль железнодорожных путей, — около 100 штук. А в ноябре занялись зачисткой вьетнамских рядов. Причем пришлось даже ОМОН привлекать. Также мэрия судилась за снос торговых рядов, принадлежащих предпринимателю, имя которого правоохранители связывают с деятельностью ОПГ «Законовские».

— Строить транспортно-пересадочный узел будут вблизи Кировского рынка, но без его ликвидации. Возможна незначительная корректировка его границ, — поясняли в мэрии Самары.

Владельцы торгового комплекса «Мой Кировский вещевой» хотят вписать в будущий транспортно-пересадочный узел, сообщает 63.ру. 

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