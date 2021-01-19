В Самарской области заняты 66,3% коек для пациентов с коронавирусом

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В госпиталях Самарской области в настоящее время свободны 33,7% специализированных коек для больных с COVID-19 и подозрением на него.

Об этом сообщил министр здравоохранения региона Армен Бенян, говоря о ситуации по состоянию на 18 января.

Лечение в стационарах сейчас проходят 4,5 тысячи вышеуказанных пациентов. Еще более 18 тысяч лечатся в домашних условиях и имеют право на получение бесплатных лекарств в том или ином объеме. Речь идет о гражданах с подтвержденным заражением коронавирусом и подозрением на такое заражение, пишет Самру.ру.