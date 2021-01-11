Оперативный штаб: в области продолжает снижаться заболеваемость ОРВИ и внебольничной пневмонией

324

В понедельник, 11 января, состоялось заседание оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции на территории Самарской области, которое провел Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Участники штаба обсудили развитие эпидситуации на территории региона в период новогодних праздников и меры, которые необходимо принять для дальнейшей ее стабилизации.

Открывая заседание, Глава региона отметил:

«Было много опасений. Мы заблаговременно готовились к новогодним праздникам: еще раз мобилизовали взаимодействие всех служб, проинвентаризировали подготовку лечебных учреждений. И хочу в первую очередь поблагодарить всех медицинских работников, главных врачей, в равной степени — министерство здравоохранения Самарской области за четкую организацию работы в этот период. Коллеги, спасибо, что дали возможность без потрясений пройти эти праздничные дни. Это крайне важно для всех жителей области: кого коснулось и кого не коснулось это заболевание. Я уверен, что абсолютное большинство жителей Самарской области могли насладиться и по-настоящему зимней погодой, и этими праздничными днями. Еще раз хочу поблагодарить всех медработников, всех сотрудников управления Роспотребнадзора за вашу неустанную, неусыпную заботу о здоровье людей, за постоянное взаимодействие со всеми лечебными учреждениями, учреждениями социальной защиты, здравоохранения, торговли, всей экономики. Те показатели, которые мы сегодня фиксируем по различного рода инфекциям — ОРВИ, грипп, воспаление легких и ковид, — говорят о том, что ваша работа все эти праздничные дни продолжалась буквально каждый день».

Руководитель регионального Роспотребнадзора Светлана Архипова сообщила о том, что суточный темп прироста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снижается. За 11 января показатель заболеваемости составил 8,77 на 100 тыс. населения (по РФ – 15,88). По сравнению с последней неделей 2020 года заболеваемость коронавирусом уменьшилась на 5,3%. За первую неделю 2021 года произошло снижение в четырех возрастных группах (показатель на 100 тыс. населения): 7-14, 15-17, 30-49, более 65 лет.

Проведено уже более 1,5 млн тестов, охват тестированием находится на постоянном контроле. Исследования осуществляют в 15 лабораториях. Во всех них сотрудники регионального Роспотребнадзора проведут проверки, касающиеся соблюдения эпидемиологической безопасности.

Чтобы не пропустить начало эпидемиологического сезона гриппа, также проводится мониторинг. На этой неделе обследовано 313 человек с клиническими проявлениями ОРВИ. Пока случаев гриппа не установлено, были обнаружены парагрипп (28 случаев), аденовирусные инфекции (39 случаев), риновирус (2 случая).

В целом на первой неделе 2021 года было выявлено 8094 случая ОРВИ – это меньше по сравнению с предыдущей неделей на 11%. Внебольничных пневмоний зарегистрировано 1950 – меньше на 25%.

По сообщению министра здравоохранения Самарской области Армена Беняна, в стационарах сейчас находится порядка 4700 пациентов с COVID-19 и подозрением на него, амбулаторно лечатся около 17 тысяч человек (все они обеспечиваются бесплатными лекарствами), 203 человека проходят долечивание на базе санаториев. В резерве для пациентов с коронавирусом сейчас более 2200 мест. Отдельные учреждения здравоохранения могут вернуться в штатный режим работы – сейчас для этого прорабатываются возможные варианты.

Продолжается вакцинация от коронавируса. С октября 2020 года в область поступило более 6 тысяч доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (израсходовано 93,5%), 700 доз «ЭпиВакКорона» (израсходовано 90%). Сегодня в область поступила очередная партия — 4,5 тысячи доз «Гам-КОВИД-Вак». Как отметил Армен Бенян, заявка региона составляет более 1 млн доз. Дмитрий Азаров поручил заместителю председателя регионального Правительства Александру Фетисову, курирующему социальный блок, внимательно изучить ситуацию, уточнить возможности поставки вакцины в область на ближайшие недели: «Понятно, что мы в первую очередь рассчитываем на снижение заболеваемости при условии вакцинации населения. Люди все больше и больше вопросов задают, когда начнется масштабная вакцинация». Пока вакциной прививают медиков, учителей, соцработников. Регулярные поставки позволят расширить категории населения, которые смогут привиться от коронавируса.

Один из важных вопросов, рассмотренных на штабе, касался организации очного обучения. С сегодняшнего дня оно началось во всех 707 образовательных учреждениях региона. Министр образования и науки Самарской области Виктор Акопьян доложил: во всех учреждениях допуск организован через 2-4 входа, проводится обязательная термометрия, за каждым классом закреплен отдельный кабинет, расписание занятий составлено так, чтобы минимизировать контакты. Массовые мероприятия в образовательных учреждениях запрещены.

В связи с началом очного обучения региональный Роспотребнадзор рекомендовал усилить контроль за допуском в образовательные организации как сотрудников, так и обучающихся. В случае отсутствия 20% и более детей, согласно санитарным правилам, решение о приостановлении образовательного процесса принимается в каждом конкретном учебном учреждении.

Глава региона отметил, что от родителей поступает много вопросов относительно справок, которые необходимо предоставить в школу, если ребенок пропустил занятия. Что делать, если пропущен один или два дня – не по болезни, а по семейным обстоятельствам? Как получить справку по выздоровлении, если визит с ребенком в поликлинику – это риск заболеть снова?

«С одной стороны, если ребенок пропустил школу один день по семейным обстоятельствам – справка не требуется, но если его не было два дня — может быть, это уже заболевание. Тревог здесь много, в первую очередь за здоровье детей. С другой стороны, абсолютно правильно, что если ребенок болел, то в школу он приходит только по предъявлении справки», — отметил Глава региона.

Он поручил областному минздраву совместно с министерством образования региона и департаментом информационных технологий и связи выработать четкие рекомендации для родителей по вопросу получения таких справок, в том числе предусмотреть возможность дистанционного взаимодействия с поликлиникой.

Под пристальным вниманием находится и ситуация в стационарных учреждениях соцзащиты, областное министерство социально-демографической и семейной политики ежедневно проводит мониторинг заболеваемости не только коронавирусом, но и ОРВИ, и внебольничной пневмонией. На сегодняшний день взрослых заболевших подопечных нет, среди детей – 4 подростка, среди сотрудников – 54 человека. Это те, кто находится дома, а не на смене. Среди тех, кто на вахте на работе, – заболевших нет. 23 детских учреждения работают в штатном режиме, комплексный центр «Ровестник» функционирует как обсерватор, 21 взрослое учреждение продолжает функционировать в режиме полного карантина, то есть сотрудники заходят на работу посменно, при отрицательном тесте на коронавирус. Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова поблагодарила за решение о начале вакцинации от коронавируса сотрудников соцучреждений, в списке желающих привиться 951 человек, 142 сотрудника уже получили вакцину от коронавируса.

В завершение работы штаба был рассмотрен вопрос о работе по правоприменительной практике органов местного самоуправления Самарской области по статье 20.6.1 КоАП РФ. По словам руководителя департамента по вопросам общественной безопасности Самарской области Юрия Иванова, проверочные рейды, направленные на контроль соблюдения санитарно-эпидемиологических норм в торговых центрах, фудкортах и других местах с массовым пребыванием людей, совместно с органами правопорядка продолжатся и в 2021 году. При этом особое внимание будет уделяться повторным проверкам объектов, где уже были выявлены нарушения, передает пресс-служба облправительства.