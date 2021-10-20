Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

20 октября в регионе подтверждено 930 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 364 в г. Самара
- 171 в г. Тольятти
- 43 в г. Новокуйбышевск
- 27 в г. Отрадный
- 26 в г. Кинель
- 25 в Нефтегорском районе
- 22 в г. Сызрань
- 19 в Ставропольском районе
- 14 в г. Чапаевск
- 14 в Волжском районе
- 14 в Приволжском районе
- 14 в Сергиевском районе
- 12 в г. Похвистнево
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 11 в Кинельском районе
- 10 в г. Октябрьск
- 10 в Большеглушицком районе
- 10 в Кошкинском районе
- 10 в Красноармейском районе
- 9 в Исаклинском районе
- 9 в Пестравском районе
- 9 в Похвистневском районе
- 8 в Богатовском районе
- 8 в Борском районе
- 8 в Клявлинском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Хворостянском районе
- 5 в Елховском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Сызранском районе
905 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 119845 случаев коронавируса.
Скончались 4344 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 58, 64, 72, 80, 80, 82, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 95 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;
женщины 74, 79 лет, страдавшие заболеванием почек;
мужчины 57, 66 лет, женщины 60, 75, 79 лет;
мужчины 69, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщина 46 лет, страдавшая заболеванием пищеварительной системы;
женщина 55 лет, мужчина 81 года, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 136,05, по стране - 155,04.
Коэффициент летальности в области - 3,62, в стране - 2,8.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13852, нарастающим итогом 3935692.
Фото: оперштаб СО