Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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20 октября в регионе подтверждено 930 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 364 в г. Самара

- 171 в г. Тольятти

- 43 в г. Новокуйбышевск

- 27 в г. Отрадный

- 26 в г. Кинель

- 25 в Нефтегорском районе

- 22 в г. Сызрань

- 19 в Ставропольском районе

- 14 в г. Чапаевск

- 14 в Волжском районе

- 14 в Приволжском районе

- 14 в Сергиевском районе

- 12 в г. Похвистнево

- 12 в Кинель-Черкасском районе

- 11 в Кинельском районе

- 10 в г. Октябрьск

- 10 в Большеглушицком районе

- 10 в Кошкинском районе

- 10 в Красноармейском районе

- 9 в Исаклинском районе

- 9 в Пестравском районе

- 9 в Похвистневском районе

- 8 в Богатовском районе

- 8 в Борском районе

- 8 в Клявлинском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 6 в Алексеевском районе

- 6 в Хворостянском районе

- 5 в Елховском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Сызранском районе

905 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 25 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 119845 случаев коронавируса.

Скончались 4344 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 58, 64, 72, 80, 80, 82, 82, 84, 85, 86, 87, 89, 95 лет, мужчина 63 лет, страдавшие заболеванием сердечно-сосудистой системы;

женщины 74, 79 лет, страдавшие заболеванием почек;

мужчины 57, 66 лет, женщины 60, 75, 79 лет;

мужчины 69, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщина 46 лет, страдавшая заболеванием пищеварительной системы;

женщина 55 лет, мужчина 81 года, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 136,05, по стране - 155,04.

Коэффициент летальности в области - 3,62, в стране - 2,8.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13852, нарастающим итогом 3935692.

Фото: оперштаб СО