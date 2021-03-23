Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области

Как сообщает оперштаб, на 23 марта в регионе подтверждено 200 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 28 в г. Самара
- 56 в г. Тольятти
- 17 в Кинельском районе
- 16 в Волжском районе
- 13 в г. Сызрань
- 8 в Ставропольском районе
- 8 в г. Похвистнево
- 7 в Большечерниговском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в Сызранском районе
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Елховском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 1 в Шигонском районе
- 1 в Камышлинском районе
180 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
За сутки выздоровели 225 человек
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 54139 случаев коронавируса.
Скончались 1027 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 65 и 68 лет, женщины 66, 72, 85 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
женщина 70 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;
женщины 63, 76, 79 лет, мужчина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 32,16, по стране - 65,63.
Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,14.
Добавить комментарий