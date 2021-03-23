Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области

53

Как сообщает оперштаб, на 23 марта в регионе подтверждено 200 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 28 в г. Самара

- 56 в г. Тольятти

- 17 в Кинельском районе

- 16 в Волжском районе

- 13 в г. Сызрань

- 8 в Ставропольском районе

- 8 в г. Похвистнево

- 7 в Большечерниговском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в Сызранском районе

- 5 в Похвистневском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Красноярском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Елховском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 1 в Шигонском районе

- 1 в Камышлинском районе

180 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 20 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

За сутки выздоровели 225 человек



​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 54139 случаев коронавируса.



Скончались 1027 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 65 и 68 лет, женщины 66, 72, 85 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

женщина 70 лет, страдавшая заболеванием органов дыхания;

женщины 63, 76, 79 лет, мужчина 69 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 66 лет, страдавшая заболеваниями эндокринной, сердечно-сосудистой систем, органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 32,16, по стране - 65,63.

Коэффициент летальности в области - 1,89, в стране - 2,14.