Вниманию самарских болельщиков, собирающихся на матч в Краснодар

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В субботу, 1 марта на стадионе «Краснодар» пройдет матч 19 тура МИР РПЛ между «Краснодаром» и «Крыльями Советов». Начало матча в 20:30 по самарскому времени (19:30 местного).

Билеты на гостевой сектор 201 будут бесплатными. Получить их можно у специалиста по работе с болельщиками у гостевых касс рядом с первым входом за 1 час до начала игры или выслав заранее заявку на почту m.nechaev@ks-samara.com с указанием ФИО, номера карты болельщика, телефона, а также пометкой «билеты на Краснодар».

Проход на гостевой сектор 201 будет осуществляться через первый вход за 2 часа до начала матча.

Камера хранения будет открыта за 2 часа до начала матча.

Для посещения матча потребуется персонифицированная Карта болельщика. Билеты на матч будут отправлены в личный кабинет на «Госуслугах».

Фото: сайт ФК