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В соревнованиях выступили свыше 250 спортсменов из 9 субъектов Российской Федерации.
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В бассейне СамГТУ прошли Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Волжская волна»

11 марта 2022 23:36
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В соревнованиях выступили свыше 250 спортсменов из 9 субъектов Российской Федерации.

В Самаре в плавательном бассейне СамГТУ прошли Всероссийские соревнования по синхронному плаванию «Волжская волна».

В соревнованиях выступили свыше 250 спортсменов из 9 субъектов Российской Федерации. Победители выявлялись в двух возрастных категориях: мальчики и девочки до 13 лет, а также юноши и девушки 13-15 лет. Представительницы Самарской области принимали участие во всех видах программ, кроме смешанного дуэта.

По итогам турнира самарские синхронистки завоевали серебряные медали в произвольной группе и комбинированной программе. А также выиграли бронзу в дисциплине "соло" в возрастной категории до 13 лет.

 

Фото:   минспорт СО

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