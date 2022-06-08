В Зеленодольске завершились чемпионат России и Кубок России по велосипедному спорту

В Зеленодольске (Республика Татарстан) завершились чемпионат России и Кубок России по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк-триал.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Велосипедисты ГАУ СО "СШОР № 7" под руководством тренера Григорьева П.К. завоевали семь медалей.
Итоги чемпионата России:
Ванцев Армен (триал-20) - золото;
Винокурова Валентина (триал-20 - золото;
Мисюля Никита (триал-20) - серебро;
Борисевич Павел (триал-20) - бронза.
Итоги Кубка России:
Борисевич Павел (триал-26) - золото;
Милюся Никита (триал-26) - серебро;
Ванцев Армен (триал-26) - бронза.
Фото: минспорта СО