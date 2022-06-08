В Зеленодольске завершились чемпионат России и Кубок России по велосипедному спорту

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В Зеленодольске (Республика Татарстан) завершились чемпионат России и Кубок России по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк-триал.



В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены страны. Велосипедисты ГАУ СО "СШОР № 7" под руководством тренера Григорьева П.К. завоевали семь медалей.



Итоги чемпионата России:

Ванцев Армен (триал-20) - золото;

Винокурова Валентина (триал-20 - золото;

Мисюля Никита (триал-20) - серебро;

Борисевич Павел (триал-20) - бронза.



Итоги Кубка России:

Борисевич Павел (триал-26) - золото;

Милюся Никита (триал-26) - серебро;

Ванцев Армен (триал-26) - бронза.

Фото: минспорта СО