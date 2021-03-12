В УСЦ "Грация" состоялся чемпионат Самарской области по боксу

Лучшие боксеры области определены!
Победители чемпионата
52 кг - Дмитрий Шеховцов (Жигулевск)
56 кг - Иван Махов (Сызрань)
до 60 кг Денис Шитов (Тольятти)
64 кг - Никита Валихин (Безенчук)
69 кг - Рамазон Алиматов (Безенчук)
75 кг - Рафи Хчоян (Самара)
81 кг - Денис Погодин (Самара)
91 кг - Владислав Кузнецов (Самара)
91 кг+ Александр Прощаев (Самара)
Победители получили право выступить в составе сборной региона на чемпионате ПФО, который должен пройти с 28 июня по 4 июля в Казани.
Фото: минспорта СО
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