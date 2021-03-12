В УСЦ "Грация" состоялся чемпионат Самарской области по боксу

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Лучшие боксеры области определены!



Победители чемпионата



52 кг - Дмитрий Шеховцов (Жигулевск)

56 кг - Иван Махов (Сызрань)

до 60 кг Денис Шитов (Тольятти)

64 кг - Никита Валихин (Безенчук)

69 кг - Рамазон Алиматов (Безенчук)

75 кг - Рафи Хчоян (Самара)

81 кг - Денис Погодин (Самара)

91 кг - Владислав Кузнецов (Самара)

91 кг+ Александр Прощаев (Самара)



Победители получили право выступить в составе сборной региона на чемпионате ПФО, который должен пройти с 28 июня по 4 июля в Казани.

Фото: минспорта СО