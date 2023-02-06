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В Тольятти впервые пройдет первенство России по легкой атлетике

6 февраля 2023 16:57
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Планируется, что в турнирах примут участие более 600 спортсменов из 60 регионов Российской Федерации.

С 15 по 17 февраля в Тольятти пройдут первенство России и Всероссийские соревнования по легкой атлетике в помещении среди юниоров и юниорок до 20 лет.

Медали будут разыграны в тройном прыжке, прыжке в высоту, прыжке в длину, прыжке с шестом, толкании ядра, беге на 60, 60 с/б, 200, 400, 800, 1500, 2000 с/п и 3000 метров, а также эстафете 4х400 метров.

Планируется, что в турнирах примут участие более 600 спортсменов из 60 регионов Российской Федерации.
Проведение масштабных соревнований стало возможным благодаря реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Владимиром Путиным. Новый современный объект был открыт в Автозаводском районе в начале 2022 года. Он включает 6 беговых круговых дорожек по 200 метров, 6 беговых дорожек на 60 метров, сектор прыжков в высоту, 2 сектора прыжков в длину, сектор толкания ядра, сектор прыжков с шестом.

«Сегодня в нашем регионе благодаря личному вниманию Главы региона Дмитрия Азарова и федеральному проекту «Спорт – норма жизни» ежегодно появляются новые общедоступные спортивные объекты. Они способствуют увеличению числа жителей региона, ведущих активный образ жизни, развитию массового спорта и спорта высших достижений. Наш регион имеет большой опыт проведения масштабных соревнований. И на этот раз мы сделаем все возможное, чтобы первенство страны прошло на высшем уровне», - отметила врио министра спорта Самарской Лидия Рогожинская.

В 63 регионе легкая атлетика – один из самых массовых и популярных видов спорта, которым занимается почти 30 тысяч жителей региона. Легкоатлеты региона регулярно становятся призерами национальных чемпионатов и первенств.

 

Фото:  пресс-служба департамента информационной политики СО

Теги: Тольятти

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