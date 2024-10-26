В Сызрани открылась новая спортивная площадка

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Спортплощадка с искусственной травой и хоккейными бортами размером 56 на 28 метров построена в Сызрани по государственной программе Самарской области "Развитие физической культуры и спорта".



Площадка находится на улице Школьной рядом со школой №29 и должна стать местом притяжения как учащихся, так и их родителей, и всех желающих вести здоровый образ жизни жителей города.



В открытии площадки приняли участие консультант министерства спорта Самарской области Елена Ганина и глава администрации Сызрани Сергей Володченков.

Фото: минспорта СО