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В составе сборной России для участия в Олимпийских играх в Токио 14 спортсменов Самарской области

6 июля 2021 15:17
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В сборную вошли 335 спортсменов из 52 регионов страны.

Определен итоговый состав сборной команды России на участие в XXXII Олимпийских играх, которые пройдут с 23 июля по 8 августа в Токио (Япония). В сборную вошли 335 спортсменов из 52 регионов страны. Самарскую область на Олимпиаде представят 14 спортсменов.

На Олимпийских играх в Токио выступят: Виолетта Храпина, Павел Сухов Кирилл Бородачёв, Антон Бородачёв – фехтование, Дарья Межецкая – дзюдо, Александр Вязовкин – гребной спорт, Александр Лифанов – современное пятиборье, Андрей Юдин – прыжки на батуте, Александр Кудашев – плавание, Анна Чернышева – каратэ, Екатерина Круглова – велоспорт – BMX, Дарья Касаткина – теннис, Анастасия Лагина и Ольга Фомина (ГК «Лада») – гандбол.

Главным тренером женской гандбольной команды России будет наставник тольяттинской «Лады» Алексей Алексеев. Еще 4 игрока «Лады» входят в расширенный состав и могут быть вызваны на Олимпиаду до старта или в ходе соревнований.

Тольяттинская метательница молота Софья Палкина (МБУ «СШОР №3 «Легкая атлетика», тренер Владимир Быков) выполнила отборочный норматив и соответствовала критериям для участия в Олимпиаде. Из-за санкций всероссийская федерация легкой атлетики могла заявить на Игры в Токио только 10 спортсменов, Палкина не была включена в этот список.

«Нынешний предолимпийский цикл по понятным причинам был сложным. Из-за пандемии Игры перенеслись на год, были нарушены все подготовительные и тренировочные графики. Рад, что спортсмены нашего региона, которым мы оказали всю возможную поддержку, несмотря на трудности, завоевали право представлять Самарскую область и страну на Олимпиаде. Здесь, конечно, огромная благодарность тренерам. Считаю, что каждый из самарских  спортсменов может претендовать на награду. Будем внимательно следить за ходом соревнований, и болеть за наших ребят!», – заявил министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский.

 

Теги: олимпиада Российская сборная самарские спортсмены Токио

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