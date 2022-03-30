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В Сочи завершилось первенство России по керлингу среди юниоров до 22 лет.



Турнир прошел в тренировочном центре Дворца спорта "Айсберг". Всего в соревнованиях приняли участие 26 команд. На первом этапе команды были разделены на две группы "А" и "В", которые сыграли по круговой системе в своих подгруппах (группа "А" - 2 подгруппы по 8 команд; группа "В" - 2 подгруппы по 5 команд). Затем сильнейшие две команды из своих подгрупп вышли в серию матчей плей-офф и поборолись за медали.



В группе "В" победу одержала сборная Самарской области (Глушенков Александр, Есаян Давид, Куснеев Тимофей, Сазонов Данила). В финале волжане одолели соперников из Санкт- Петербурга со счетом - 6:2. На третьем месте столичная команда "Воробьевы горы".

Фото: минспорт СО