Я нашел ошибку
Главные новости:
Уже в ближайшее время здесь будет создан современный многопрофильный центр.
Дмитрий Азаров осмотрел новый инфекционный корпус сызранской горбольницы
Все проблемные участки находятся на постоянном контроле.
Улицы Самары, где запланирована откачка воды ночью
Пообщаться со звездой пришли ребята из многодетных семей, занимающиеся фигурным катанием, и их наставники.
В СКК «Дворец спорта» прошла творческая встреча с Олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог.
Улицы Самары, с которых будут ночью вывозить снег
Встреча прошла в Казани.
"Крылья Советов" обыграли "Рубин" – 5:0
Главы регионов РФ должны приложить максимум усилий для загрузки IT-специалистов в своих проектах. 
Дмитрий Чернышенко: Имидж российских ИТ-продуктов необходимо поднять на достойный уровень
Проект решает сразу несколько социально значимых задач.
Благотворительная организация "Ночлежка" открыла в Петербурге первый в стране ресторан, где работают бездомные
Автомобилистов просят быть внимательными при движении по этим участкам.
Улицы Самары, где ночью будут проводить аварийно-ямочный ремонт
Наверх
Самара  +2 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 95.66
-0.39
EUR 105.27
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В самарском Историческом парке пройдет творческая встреча с артистом театра драмы Андреем Нецветаевым    
Самарцев приглашают в зоопарк на день рождения африканского льва Цезаря
В библиотеки исправительных учреждений УФСИН СО подарено более 1000 книг
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Футбол в Самаре Спортивные мероприятия Спортивные достижения ЧМ-2018 Сочи-2014

В СКК «Дворец спорта» прошла творческая встреча с Олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой

26 марта 2022 19:29
167
Пообщаться со звездой пришли ребята из многодетных семей, занимающиеся фигурным катанием, и их наставники.

Сегодня, 26 марта, в СКК «Дворец спорта» прошла творческая встреча с Олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Пообщаться со звездой одного из самых зрелищных видов спорта в рамках проекта Общественной палаты Самарской области «Творцы счастья» пришли ребята из многодетных семей, занимающиеся фигурным катанием, и их наставники.

Татьяна Навка рассказала участникам о своем жизненном пути, трудностях и примерах их преодоления. В ходе беседы затронули также тему запрета на участие российских спортсменов в международных соревнования. Татьяна Навка отметила: «Я искренне верю, что эти тяжелые времена, которые мы сейчас проживаем, должны скоро закончиться. Любые печальные события заканчиваются, и жизнь продолжается. И мы, и особенно дети, должны верить в мечту, верить в светлое прекрасное будущее, стараться, трудиться».

Напомним, что проект Общественной палаты «Творцы счастья» (автор – член ОПРФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский) реализуется при поддержке Правительства Самарской области с 2019 года, направлен на мотивацию молодежи к позитивному выстраиванию взаимоотношений, независимо от наличия ограничений по возможностям здоровья. На личных примерах герои проекта демонстрируют реальные факты победы над сложными жизненными ситуациями, достижения признания и гармонии в личной жизни.
Так, выдающаяся спортсменка Татьяна Навка рассказала им о том, как развивать свои таланты, преодолевать трудности и воплощать свою мечту в реальность.

Участники беседы, совсем еще юные фигуристы, поинтересовались у спортсменки, какими качествами необходимо обладать, чтобы подняться на высшую ступень Олимпийского пьедестала? «Самое главное – это трудиться, учиться, стремится, совершенствоваться. И для этого у вас все есть: замечательный каток, тренеры, руководство которое помогает, заботиться о вас», – ответила Татьяна Навка.

Выдающаяся спортсменка по достоинству оценила Дворец спорта в Самаре, который был торжественно открыт в сентябре прошлого года, на год раньше запланированного срока благодаря личному участию Губернатора Дмитрия Азарова, его продуктивному диалогу по вопросу возведения спортивного комплекса с федеральным центром и представителями бизнеса в рамках социально-экономического партнерства. Татьяна Навка высказала пожелание познакомиться также с керлинг-площадкой спортивного комплекса: «Мне очень приятно, что в Самаре появился такой прекрасный новый центр, супер лед – очень качественный. Уютный зал. Сегодня были репетиции, и я очень рада, что мы можем представить в Самаре нашу сказку «Руслан и Людмила», в таких потрясающих для ледовых артистов условиях».

Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, автор проекта «Творцы счастья»: «Татьяна Навка, безусловно, выдающаяся спортсменка. Она – ориентир для наших подрастающих, молодых, талантливых ребят. Сегодня российский спорт переживает сложный период: несправедливые отстранения российских спортсменов от международных соревнований – серьезная демотивация для спортсменов. Поэтому диалог опытного именитого спортсмена с молодым поколением оказался очень актуальным и своевременным. В Самарской области благодаря совместным усилиям Правительства, общественных организаций и лично Губернатора Дмитрия Азарова созданы условия для развития фигурного катания. Есть лед высокого качества, проводятся многочисленные соревнования областного и общероссийского уровня. А открытый диалог со спортсменкой дал тот мотивационный импульс, который необходим каждому начинающему спортсмену».

Сантимова Евгения, участница проекта «Творцы счастья», воспитанница ДЮСШ-10: «Я очень ждала этой встречи, мечтала познакомиться с Татьяной Навкой. Встреча придала мне сил, уверенности, я поняла, что для того, чтобы достичь профессиональных высот, надо стремиться, добиваться, не сдаваться, быть терпеливой».

 

Фото:    правительство СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
25 марта 2022  09:56
Самарцев приглашают принять участие в опросе о городской среде
456
На сегодняшний день 8 тыс. работников предприятия из 32-тысячного коллектива находятся в режиме неполной занятости.
24 марта 2022  15:19
Дмитрий Азаров рассказал о планах АВТОВАЗа по созданию единого автосборочного производства
1550
Обсудили концепцию фестиваля, который, по замыслу организаторов, станет масштабным праздником для всех жителей губернии.
24 марта 2022  14:54
Дмитрий Азаров провел совещание по подготовке юбилейного фестиваля «Российская студенческая весна»
705
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
24 марта 2022  10:34
Будущее двигателестроения: «ОДК-Кузнецов» создаёт в Самаре Центр высоких технологий
1080
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
24 марта 2022  09:34
В Самаре и Тольятти продолжают работать прививочные пункты против коронавируса
638
Весь список