В СКК «Дворец спорта» прошла творческая встреча с Олимпийской чемпионкой Татьяной Навкой

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Сегодня, 26 марта, в СКК «Дворец спорта» прошла творческая встреча с Олимпийской чемпионкой в танцах на льду Татьяной Навкой. Пообщаться со звездой одного из самых зрелищных видов спорта в рамках проекта Общественной палаты Самарской области «Творцы счастья» пришли ребята из многодетных семей, занимающиеся фигурным катанием, и их наставники.



Татьяна Навка рассказала участникам о своем жизненном пути, трудностях и примерах их преодоления. В ходе беседы затронули также тему запрета на участие российских спортсменов в международных соревнования. Татьяна Навка отметила: «Я искренне верю, что эти тяжелые времена, которые мы сейчас проживаем, должны скоро закончиться. Любые печальные события заканчиваются, и жизнь продолжается. И мы, и особенно дети, должны верить в мечту, верить в светлое прекрасное будущее, стараться, трудиться».



Напомним, что проект Общественной палаты «Творцы счастья» (автор – член ОПРФ, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский) реализуется при поддержке Правительства Самарской области с 2019 года, направлен на мотивацию молодежи к позитивному выстраиванию взаимоотношений, независимо от наличия ограничений по возможностям здоровья. На личных примерах герои проекта демонстрируют реальные факты победы над сложными жизненными ситуациями, достижения признания и гармонии в личной жизни.

Так, выдающаяся спортсменка Татьяна Навка рассказала им о том, как развивать свои таланты, преодолевать трудности и воплощать свою мечту в реальность.



Участники беседы, совсем еще юные фигуристы, поинтересовались у спортсменки, какими качествами необходимо обладать, чтобы подняться на высшую ступень Олимпийского пьедестала? «Самое главное – это трудиться, учиться, стремится, совершенствоваться. И для этого у вас все есть: замечательный каток, тренеры, руководство которое помогает, заботиться о вас», – ответила Татьяна Навка.



Выдающаяся спортсменка по достоинству оценила Дворец спорта в Самаре, который был торжественно открыт в сентябре прошлого года, на год раньше запланированного срока благодаря личному участию Губернатора Дмитрия Азарова, его продуктивному диалогу по вопросу возведения спортивного комплекса с федеральным центром и представителями бизнеса в рамках социально-экономического партнерства. Татьяна Навка высказала пожелание познакомиться также с керлинг-площадкой спортивного комплекса: «Мне очень приятно, что в Самаре появился такой прекрасный новый центр, супер лед – очень качественный. Уютный зал. Сегодня были репетиции, и я очень рада, что мы можем представить в Самаре нашу сказку «Руслан и Людмила», в таких потрясающих для ледовых артистов условиях».



Павел Покровский, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, автор проекта «Творцы счастья»: «Татьяна Навка, безусловно, выдающаяся спортсменка. Она – ориентир для наших подрастающих, молодых, талантливых ребят. Сегодня российский спорт переживает сложный период: несправедливые отстранения российских спортсменов от международных соревнований – серьезная демотивация для спортсменов. Поэтому диалог опытного именитого спортсмена с молодым поколением оказался очень актуальным и своевременным. В Самарской области благодаря совместным усилиям Правительства, общественных организаций и лично Губернатора Дмитрия Азарова созданы условия для развития фигурного катания. Есть лед высокого качества, проводятся многочисленные соревнования областного и общероссийского уровня. А открытый диалог со спортсменкой дал тот мотивационный импульс, который необходим каждому начинающему спортсмену».



Сантимова Евгения, участница проекта «Творцы счастья», воспитанница ДЮСШ-10: «Я очень ждала этой встречи, мечтала познакомиться с Татьяной Навкой. Встреча придала мне сил, уверенности, я поняла, что для того, чтобы достичь профессиональных высот, надо стремиться, добиваться, не сдаваться, быть терпеливой».

Фото: правительство СО