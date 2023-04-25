В СК «Маяк» состоялся фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди трудовых коллективов

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В субботу, 22 апреля, в спортивном комплексе «Маяк» состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов.



В соревнованиях приняли участие 24 команды, представляющие предприятия, организации и учреждения Самарской области. Возраст участников от 20 до 49 лет. В программу фестиваля вошли соревнования по многоборью ГТО и эстафета «Гонка ГТО».



Итоги общекомандного первенства:

АО «КНПЗ» команда №1;

ООО «ТД «СВлайн система»;

ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск.

Фото: минспорта СО