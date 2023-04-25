В СК «Маяк» состоялся фестиваль физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди трудовых коллективов

В субботу, 22 апреля, в спортивном комплексе «Маяк» состоялся фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди трудовых коллективов.
В соревнованиях приняли участие 24 команды, представляющие предприятия, организации и учреждения Самарской области. Возраст участников от 20 до 49 лет. В программу фестиваля вошли соревнования по многоборью ГТО и эстафета «Гонка ГТО».
Итоги общекомандного первенства:
АО «КНПЗ» команда №1;
ООО «ТД «СВлайн система»;
ГБОУ СОШ №3 г.о. Октябрьск.
Фото: минспорта СО