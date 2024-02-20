В Самарской области завершился традиционный турнир по спортивным танцам – соревнования «Жемчужина Поволжья»

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Соревнования проходили на протяжении двух дней, 17 и 18 февраля, на паркете универсального комплекса «МТЛ Арена» в европейской и латиноамериканской программе среди детей, юниоров, молодежи, взрослых и сеньоров в дуэтах и соло в различных классах. В течение двух дней в спорте высших достижений на паркет пары выходили 940 раз, в массовом спорте – 626 раз.



Победителем Кубка губернатора в латиноамериканской программе стала пара Богдан Болдырев / Сабрина Заверткина из клуба «Максима СШ №7», серебро у Семена Аугуля / Александры Мыколенко (СКА), бронза у Егора Бочарова / Анжелы Литониной (СКА).



В европейской программе высший балл получила пара Александр Варютин / Маргарина Чернова («Глория»), а серебряные и бронзовые медали, как и днем ранее, взяли Семен Аугуль / Александра Мыколенко и Егор Бочаров / Анжела Литонина.



Танцевальный спорт сочетает в себе эстетичность, красоту и серьезную физическую подготовку, а проведение масштабных соревнований способствует вовлечению жителей региона в систематические занятия физкультурой и спортом.