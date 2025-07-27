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В Самарской области возведен первый профессиональный сектор для легкоатлетических дальних метаний

27 июля 2025 12:59
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В Самарской области возведен первый профессиональный сектор для легкоатлетических дальних метаний

Новое спортивное сооружение появилось в Самаре в поселке Мехзавод возле стадиона «Салют». Это первый в регионе профессиональный сектор для дальних метаний для тренировок легкоатлетов. С инициативой о появлении такого объекта выступили сами спортсмены на встрече с губернатором Вячеславом Федорищевым.

 Работы по возведению сектора начались в этом году. Он содержит полосу разбега для метателей копья и сектор для метания диска, молота и толкания ядра. Длина сооружения — около 100 метров, чтобы оставалось достаточно пространства для приземления спортивных снарядов. Подрядчик полностью завершил работы на этом объекте — он готов к приемке.

 Сектор будет востребован как спортсменами высокого уровня, так и начинающими метателями. Уже идет подготовка молодых тренерских кадров.

 Возведение новых спортивных объектов является частью подготовки региона к проведению международного форума «Россия — спортивная держава». Они строятся в рамках программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 годы, принятой губернатором Вячеславом Федорищевым. Всего в этом году в регионе запланировано появление 100 новых спортивных сооружений.

Фото: Минспорта региона

 

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