В Самарской области состоялись всероссийские соревнования по современному пятиборью

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Участниками соревнований стали мужчины и женщины без деления по возрастным категориям - 50 спортсменов-пятиборцев из Санкт-Петербурга, Омской, Челябинской, Самарской областей, ЛНР и ДНР. В их числе заслуженные мастера спорта - лидер сборной команды Самарской области, чемпион Юношеских Олимпийских игр Александр Лифанов и чемпион мира 2008 года, ветеран спорта Илья Фролов.



Вице-президент Федерации современного пятиборья Самарской области Павел Ильин отметил, что число участников в этом году относительно небольшое: эти соревнования - одни из последних, где в программу включен конкур. С 2025 года этот вид официально заменят прохождением полосы препятствий, и в ряде регионов пятиборцы уже перестали проводить тренировки с лошадьми. Вместе с тем, старты в Самаре давали участникам практически последний шанс выполнить норматив мастера спорта по старой программе - с конкуром.



Соревнования проходили в течение трех дней. В первый день спортсмены состязались в фехтовании и плавании на базе спорткомплекса "Маяк", на следующий - на конно-спортивной базе СШОР №5. Победители и призеры определялись на третий день по итогам лазер-рана - бега со стрельбой.



