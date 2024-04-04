В Самаре прошла товарищеская игра по следж-хоккею между командами ЦСК ВВС-следж и Лада-следж

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Игра прошла в дружеской и позитивной атмосфере. Обе команды старались показать максимум своих возможностей и навыков, приобретенных за время тренировок, которые стартовали в конце 2023 года. Итоговый счет игры 7:4 в пользу ЦСК ВВС.



Это уже вторая подобная встреча. Первая состоялась на тольяттинском льду. В ближайших планах не только проведение товарищеских матчей, но и организация турнира "Лига героев" по следж-хоккею среди команд ветеранов СВО на Кубок губернатора. Соответствующее поручение дал глава Самарской области Дмитрий Азаров.



Развитие следж-хоккея в Самарской области стало возможным благодаря сотрудничеству самарского филиала фонда "Защитники Отечества" с хоккейными клубами "Лада" и ЦСК ВВС при поддержке регионального правительства, министерства спорта и предприятия "Аналитика.Про".

Фото: минспорта СО