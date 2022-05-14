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В Краснодаре прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ

14 мая 2022 16:59
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Представители сборной Самарской области завоевали 9 медалей.

В Краснодаре на базе краевого Центра олимпийской подготовки прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ.

В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 40 субъектов страны. Представители сборной Самарской области завоевали 9 медалей.

Золотые медали:

Павлов Михаил (каноэ одиночка, 500 м);
Павлов Михаил (каноэ двойка, 500 м);

Бронзовые медали:

Павлов Михаил (каноэ одиночка, 200 м);
Штокалов Илья (каноэ одиночка, 1000 м);
Полежай Кристина (байдарка двойка 200 м);
Полежай Кристина (байдарка четверка 500 м);
Петров Павел (каноэ одиночка 5000 м);
Малякова Александра (каноэ одиночка 5000 м);
Петров Павел (каноэ четверка 500 м).

 

Фото:   минспорт СО

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