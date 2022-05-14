В Краснодаре прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ

В Краснодаре на базе краевого Центра олимпийской подготовки прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ.
В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 40 субъектов страны. Представители сборной Самарской области завоевали 9 медалей.
Золотые медали:
Павлов Михаил (каноэ одиночка, 500 м);
Павлов Михаил (каноэ двойка, 500 м);
Бронзовые медали:
Павлов Михаил (каноэ одиночка, 200 м);
Штокалов Илья (каноэ одиночка, 1000 м);
Полежай Кристина (байдарка двойка 200 м);
Полежай Кристина (байдарка четверка 500 м);
Петров Павел (каноэ одиночка 5000 м);
Малякова Александра (каноэ одиночка 5000 м);
Петров Павел (каноэ четверка 500 м).
Фото: минспорт СО