В Краснодаре прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ

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В Краснодаре на базе краевого Центра олимпийской подготовки прошел Кубок России по гребле на байдарках и каноэ.



В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены из 40 субъектов страны. Представители сборной Самарской области завоевали 9 медалей.

Золотые медали:

Павлов Михаил (каноэ одиночка, 500 м);

Павлов Михаил (каноэ двойка, 500 м);

Бронзовые медали:

Павлов Михаил (каноэ одиночка, 200 м);

Штокалов Илья (каноэ одиночка, 1000 м);

Полежай Кристина (байдарка двойка 200 м);

Полежай Кристина (байдарка четверка 500 м);

Петров Павел (каноэ одиночка 5000 м);

Малякова Александра (каноэ одиночка 5000 м);

Петров Павел (каноэ четверка 500 м).

Фото: минспорт СО