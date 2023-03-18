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Тольяттинки - чемпионки страны по гандболу

18 марта 2023 16:37
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В сверхдраматичном финале они взяли сегодня верх над Краснодарским краем в овертайме.

Команда гандболисток Самарской области, составленная из представителей СШОР №10 «Олимп» во главе с тренером Александром Хомутовым, стала чемпионом страны!

По итогам финального этапа первенства России среди девушек до 18 лет (2006-2007 г.р.) в Ростове-на-Дону тольяттинки завоевали на площадке крытого манежа местного училища олимпийского резерва золотые награды. В сверхдраматичном финале они взяли сегодня верх над Краснодарским краем в овертайме — 28:27 (11:10, 21:21). Браво

 Вот имена наших чемпионок: Анастасия Благова, Вероника Васильева, Дарья Ерёмина, Ангелина Жукова, Анастасия Кайльман, Полина Ковалёва, Ангелина Козлянченко, Алёна Кокунина, Полина Королёва, Виктория Крайнова, Анастасия Нестерова, Катрина Никитина, Светлана Самохотина, Дарья Сёмина, Альбина Смирнова, Полина Филина и Мария Шмонина, сообщает СПОРТ ТОЛЬЯТТИ.

 

Фото:   СПОРТ ТОЛЬЯТТИ

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