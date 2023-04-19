«Спартак» проиграл «Акрону» и вылетел из Кубка России по футболу

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Московский «Спартак» 19 апреля проиграл тольяттинскому «Акрону» в матче второго этапа 1/2 финала пути регионов Кубка России по футболу. Таким образом он завершает выступление в турнире, пишут "Известия".

Встреча в Жигулевске завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

«Спартак» открыл счет на 23-й минуте, однако Кейта Бальде не смог реализовать пенальти, ворота «Акрона» спас вратарь Сергей Волков. Хозяева ответили двумя голами под конец первого тайма. На 41-й минуте забил Андрес Понсе, спустя 4 минуты — Никита Салтыков.

Во втором тайме команда красно-белых отыграла один мяч.

ФК «Акрон» выходит в финал «Пути регионов» Кубка России и сыграет с победителем матча «Краснодар» – «Крылья Советов».

Фото: ru.freepik.com