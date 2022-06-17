Сильнейшие школьники регионального фестиваля ГТО поедут в «Артек»

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Вчера, 16 июня, в Самаре на стадионе универсального спортивного комплекса «Стара-Загора» (ЦСКА) прошел заключительный региональный этап фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных учреждений Самарской области в 2022 году, который собрал 30 команд из 29 муниципальных образований губернии. По итогам состязаний восемь сильнейших школьников представят Самарскую область на Всероссийском фестивале, который состоится в начале осени в международном детском центре «Артек».

Предварительный этап фестиваля прошел в муниципальных образованиях региона на территории образовательных организаций, физкультурно-спортивных клубов по месту обучения и жительства. Для участия в региональном этапе в каждую команду вошли школьники – 2 мальчика и 2 девочки – показавшие лучшие результаты на предварительном этапе и выполнившие нормативы на золотой знак отличия ГТО.

«Регулярные занятия физической культурой и спортом напрямую влияют на сохранение и укрепление здоровья людей. Основной целью комплекса ГТО является популяризация здорового образа жизни и увеличение числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом. Фестиваль среди школьников проводится с 2016 года», – отметил руководитель управления по реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в Самарской области Сергей Мамонов.

На региональном этапе участники соревновались в беге на 60 метров, беге на длинную дистанцию (1500 или 2000 метров), наклоне, подтягивании, отжимании, прыжке в длину и метании мяча весом 150 грамм. В командном зачете победу одержала сборная муниципального района Красноярский. На втором месте команда Безенчукского района. На третьем – муниципальный район Похвистневский.

Всех мальчишек и девчонок, участвующих фестивале ГТО, объединяет любовь к спорту и здоровому образу жизни. Всероссийский комплекс ГТО был возрожден по инициативе Президента России Владимира Путина в 2014 году. На сегодняшний день на территории всех муниципальных образований Самарского региона создана сеть центров тестирования и налажена система работы с населением, которая охватывает все социальные и возрастные группы: дошкольники и школьники, студенты и трудоспособное население, инвалиды и лица с ограниченными возможностями движения.

«Комплекс ГТО позволяет проверить свои силы, посмотреть, на что я способна. Я очень люблю спорт и регулярно принимаю участие в фестивалях», – поделилась участница фестиваля Виктория Козорева из Волжского района.

В Самарской области участниками самого массового физкультурного движения России стали свыше 444 тысяч жителей региона. По абсолютному числу зарегистрированных участников наш регион располагается на 3 месте среди субъектов ПФО. За весь период внедрения современного комплекса свыше 65 тысяч жителей Самарской области успешно выполнили нормативы на знаки отличия ГТО, из которых почти 40% на золотые значки.

Достигнутые высокие результаты стали возможными благодаря реализации федеральной программы «Спорт – норма жизни», а также личному вниманию Губернатора Дмитрия Азарова к вопросам физкультуры и спорта в регионе. За время реализации проекта в регионе построено 17 новых площадок ГТО и их количество будет только увеличиваться. На них можно готовиться к сдаче тестов ГТО и проводить официальное тестирование. Ежегодно на территории Самарской области проводятся почти 2400 мероприятий комплекса ГТО, которые охватывают более 60 000 участников.

«Всероссийский комплекс «Готов к труду и обороне» является основой массового спорта и способствует вовлечению граждан в систематические занятия физической культурой и спортом. При поддержке Правительства региона проводятся различные спортивные мероприятия по популяризации здорового образа жизни. В начале июня стартовала областная физкультурно-спортивная акция «Лето в стиле ГТО», к которой помимо Самары уже присоединились Чапаевск, Тольятти, Кинель, Октябрьск и Пестравский район. Акция продлится до конца августа», – рассказала Галина Дорохова, заместитель министра спорта Самарской области – руководитель департамента государственной службы и административно-правовых отношений.