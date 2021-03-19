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Сегодня в Сызрани стартует финал Кубка России по синхронному катанию на коньках. Параллельно на льду "Роснефть Арены" 19 и 20 марта пройдут первенство России и всероссийские соревнования "Сызраночка".



Самарскую область представят команды "Жемчужина" и "Айс Дрим" (соревнования «Сызраночка») и "Эдельвейс" (первенство России).



Наблюдать за выступлениями команд можно будет на YouTube-канале ЛДС "Сызрань-Арена".



19 марта – Сызраночка, Финал Кубка России — КМС, МС, передает пресс-служба минспорта СО.