Сборная Самарской области по следж-хоккею выступит на Кубке защитников Отечества

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С 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске пройдет первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» по зимним видам спорта при поддержке Минспорта РФ, Паралимпийского комитета России и госфонда «Защитники Отечества».

В Кубке примут участие более З00 ветеранов СВО из 60 регионов страны.

Они будут состязаться в следж-хоккее, лыжных гонках, биатлоне, горнолыжном спорте и сноуборде.

Самарскую область на соревнованиях представит сборная команда по следж-хоккею. В состав сборной вошли 10 игроков «Лады-следж» и 5 хоккеистов «ЦСК ВВС-следж», а также 5 представителей тренерско-административного штаба.