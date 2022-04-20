Санкции не повлияют на открытие новых спортивных объектов в Самарской области

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В 2022 году в Самарской области запланировано открытие лыжероллерной трассы, футбольного манежа и нескольких новых спортплощадок в рамках нацпроекта «Демография». Строительство объектов ведется, несмотря на введенные против страны санкции.

«Одним их приоритетных направлений министерства спорта является создание условий и стимулов для занятия спортом, формирование здорового образа жизни среди жителей региона и молодого поколения, в частности, через развитие массового и детско-юношеского спорта, - отмечает министр спорта Самарской области Сергей Кобылянский. - В 2019 году Президент России Владимир Владимирович Путин инициировал нацпроект «Демография», составляющей частью которого является федеральный проект «Спорт - норма жизни». Его цель - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, до 70% к 2030 году. Одним из показателей нацпроекта является уровень обеспеченности населения спортобъектами. И здесь важен системный подход. Он позволяет задействовать спортивные объекты на сто процентов, проводить различные соревнования».

Лыжероллерная трасса должна появиться в Самаре к концу года. Заниматься и проводить соревнования на лыжероллерной трассе можно будет круглый год. Футбольный манеж около стадиона «Солидарность Арена» будет готов к концу года.

Спортплощадки в различных населенных пунктах Самарской области появятся не только рамках нацпроекта «Демография», но и в рамках других проектов, и за счет инвесторов.

Так, в Самарской области появится «умная» спортплощадка. На тренажерах и спортивных снарядах будут размещены QR-коды, на которые можно навести смартфон и получить полноценную онлайн-тренировку с инструкцией, как пользоваться этим конкретным тренажером.

Более 200 подобных «умных» спортивных площадок построят в России в 2022 году. Часть из них возведут на высвобожденные средства после отмены крупных спортивных соревнований, которые должны были пройти на территории страны. Всего в ближайшие планируется создать 370 инновационных спортивных площадок высокого уровня. На эти цели будет выделено порядка 12 млрд рублей.

«Правительство, несмотря на санкции, продолжает создавать инфраструктуру, развивать массовый и детско-юношеский спорт, проводить соревнования, в том числе с участием иностранных спортсменов,» - рассказывает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Коме этого, чтобы поддержать спортивную отрасль, Правительство проиндексирует недостающие средства на закупку спортивного оборудования и выделит на эти цели более 1 млрд рублей.

Таким образом, занятия спортом и физкультурой становятся все более доступными для каждого жителя страны. Возможности не будут зависеть от места жительства или достатка человека, а только лишь от его желания быть здоровым и бодрым.

Фото: pixabay