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Самарский ветеран Дмитрий Худошин вернулся с победой со Всероссийского «Кубка Защитников Отечества»

25 ноября 2024 11:23
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Самарский ветеран Дмитрий Худошин вернулся с победой со Всероссийского «Кубка Защитников Отечества»

Всероссийский «Кубок Защитников Отечества» для ветеранов СВО проходил на федеральной территории Сириус. В нем участвовали более 200 ветеранов специальной военной операции из 62 регионов страны – победителей соревнований, которые проходили в течение года. Самарскую область представлял Дмитрий Худошин. Он занял 4 место в пауэрлифтинге с поражением опорно-двигательного аппарата.

«Кубок не только помогает бойцам в адаптации, но и формирует настоящее братство. Благодарю за поддержку каждого! Не останавливаемся на достигнутом! Идем дальше», - подчеркнул герой.

Дмитрий Андреевич – ветеран СВО с поражением опорно-двигательного аппарата. Награжден Орденом Мужества, медалью «За воинскую доблесть» 2 степени, медалью «За боевые отличия» и благодарностью от Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами РФ Владимира Путина. Женат, воспитывает двух детей. Работает в Самарском филиале Госфонда «Защитники Отечества» прикомандированным сотрудником от военного комиссариата.

После получения военной травмы, при поддержке филиала фонда, нашел в себе силы вернуться к активной жизни. Сегодня Дмитрий является участником команды по следж-хоккею, футболу, спортивному метанию ножа. Принимал участие во Всероссийском кубке Защитников Отечества в Уфе. Неоднократно завоевывал призовые места. Также занимается жимом штанги, паурлифтингом и плаванием. Имеет награды по всем видам спорта. Своим примером вовлекает бойцов с различными травмами в спорт. 

Также Дмитрий принимает участие в региональной программе «Школа героев», которая реализуется по поручению главы региона Вячеслава Федорищева и является продолжением президентской – «Время героев».  Программа позволит ветеранам СВО получить дополнительное образование, новые знания и компетенции, освоить новые профессии. Выпускников программы планируется включать в кадровый резерв.

Фото – самарский филиал Госфонда «Защитники Отечества»

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