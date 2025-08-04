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Среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.
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Самарский спортсмен Буков Андрей - чемпион России по паралимпийскому велоспорту

4 августа 2025 21:20
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Среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения.

С 28 июля по 3 августа в Санкт-Петербурге в Центре велоспорта «Локосфинкс» прошел чемпионат России по паралимпийскому велоспорту на треке среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения. В соревнованиях приняли участие около 100 спортсменов из 15 регионов страны.

Результаты самарских спортсменов:

Экипаж в составе мастера спорта международного класса Андрея Букова и пилота мастера спорта Владислава Ляшко стали чемпионами России на дистанции спринт 4000 м. Причём финальный заезд закончился досрочно через 2000 метров догоном соперников из Удмуртии.

Лучший результат экипажа мастеров спорта Григория Марченко/Виктора Долматова – пятое место на дистанции спринт 4000 м.

 

Фото:  региональное отделение Всероссийской Федерации спорта слепых

Теги: Самара

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